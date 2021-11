6 pomysłów na świąteczny prezent z AliExpress

Garść pomysłów na świąteczne prezenty.

BFPROMOCJA - $15 zniżki przy zakupach na $47 płacąc za pomocą Mastercard , "kto pierwszy ten lepszy", kod aktywny od godz. 9.00 25 listopada

- $15 zniżki przy zakupach na $47 płacąc za pomocą , "kto pierwszy ten lepszy", kod aktywny od godz. 9.00 25 listopada BFPROMOCJA - $22 zniżki przy zakupach na $47 płacąc za pomocą BLIK , "kto pierwszy ten lepszy", kod aktywny od godz. 9.00 26 listopada

- $22 zniżki przy zakupach na $47 płacąc za pomocą , "kto pierwszy ten lepszy", kod aktywny od godz. 9.00 26 listopada AEPROMO2021 - $34 zniki przy zakupach na $100 placąc za pomocą Mastercard, "kto pierwszy ten lepszy", kod aktywny od godz. 9.00 29 listopada

ZNIZKABF - $9 zniżki przy zakupach na $60, dla wszystkich użytkowników

- $9 zniżki przy zakupach na $60, dla wszystkich użytkowników OFERTYBF - $3 zniżki przy zakupach na $28, dla wszystkich użytkowników

- $3 zniżki przy zakupach na $28, dla wszystkich użytkowników AEPROMO - $2 zniżki przy zakupach na $20, dla wszystkich użytkowników

- $2 zniżki przy zakupach na $20, dla wszystkich użytkowników BFPROMOCJA - $7 zniżki przy zakupach na $47, dla wszystkich użytkowników

- $7 zniżki przy zakupach na $47, dla wszystkich użytkowników CUDAZALI - $9 zniżki przy zakupach na $70, dla wszystkich użytkowników

- $9 zniżki przy zakupach na $70, dla wszystkich użytkowników AEPROMO2021 - $14 zniżki przy zakupach na $100, dla wszystkich użytkowników

PLSZYBKA5 - $5 zniżki przy zakupach na $40

- $5 zniżki przy zakupach na $40 SZYBKA11 - $11 zniżki przy zakupach na $80

- $11 zniżki przy zakupach na $80 SZYBKA25 - $25 zniżki przy zakupach na $200

- $25 zniżki przy zakupach na $200 SZYBKA35 - $35 zniżki przy zakupach na $300

- $35 zniżki przy zakupach na $300 NIESPODZIANKA2021 - $50 zniżki przy zakupach na $200, "kto pierwszy ten lepszy"

1. Irygator Oclean W10

BFPROMOCJA

2. Frytkownica bezolejowa KONKA

BFPROMOCJA

3. Sprężarka powietrza ThiEYE

BFPROMOCJA

4. Odkurzacz Redkey P6A

BFPROMOCJA

5. Tablet BMAX MaxPad i10

AEPROMO2021

6. Mini projektor ThundeaL TD90

CUDAZALI

Źródło: AliExpress





Już za kilka dni startuje wielka wyprzedaż z okazji Black Friday na AliExpress. Będzie to dobra okazja by rozejrzeć się za prezentami na święta. Dzisiaj mamy dla Was przygotowanych kilka ciekawych propozycji na upominki. Black Friday w AliExpress odbędzie się w dniach. Obecnie możemy dodać interesujące nasz produkty do koszyka i zakupić je w dniu promocji.Tradycyjnie, AliExpress przygotowało także całą masę kuponów zniżkowych, które będziemy mogli wykorzystać podczas wyprzedaży. Poniżej przedstawiamy ich listę:Poniższe kody aktywne będą od 25 listopada od godz. 9.00:Mamy też kilka kuponów, które można wykorzystać na stronie Superszybka dostawa w ciągu 3-7 dni (od godz. 9.00 25 listopada):Warto również odwiedzić stronę Wydaj i zaoszczędź , gdzie znajdziemy kolejne zniżki. Robiąc zakupy na tej stronie przyznawane nam są rabaty w zależności od wydanej kwoty. Gdy wydamy 30 dolarów to otrzymamy 3 dolary upustu, zamówienie na 60 dolarów da nam upust w wysokości 6 dolarów. Przy zakupach na 90 dolarów możemy liczyć na 9 dolarów upustu. Więcej informacji o zasadach promocji znajdziemy na tej. Co ważne, by otrzymać zniżki trzeba wejść na stronę za pomocą. Sklep zaznacza, że aplikacja musi być zaktualizowana by skorzystać z oferty rabatowej. Promocja aktywna będzie w dniach 25 - 30 listopada. Start od godz. 9.00.Zniżki można też otrzymać płacąc za zakupy na stronie Black Friday za pomocą BLIK-u albo Mastercard. Od godz. 9.00 26 listopada będziemy mogli uzyskać $15 zniżki przy zakupach na $30 za pomocą płatności BLIK. Natomiast 29 listopada od godz. 9.00 płacąc kartą Mastercard możemy uzyskać aż $20 dolarów zniżki wydając minimum $80. Promocja działa na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy".Warto również pamiętać, że wszystkie produkty na AliExpress podczas Black Friday będą posiadałyIrygator pozwala dokładnie wyczyścić jamę ustną za pomocą płynu, docieracego do przestrzeni międzyzębowych, gdzie nie dosięgnie się włosie szczoteczki. Opatentowana technologia Oclean pozwala wtryskiwać strumień płynu o średnicy 0,6 milimatra z prędkością 1400 pulsów na minutę. Urządzenie oferuje 5 trybów pracy, zbiornik na wodę o pojemności 200 ml i pojemną baterię zapewniającą do 30 dni pracy na jednym ładowaniu.Irygatorkupimy za ok. 158 zł ($37.99) . Dostawa z magazynu w Polsce. Cenę uzyskamy korzystając z kuponu stoiska oraz koduFrytkownica korzysta z bezolejowej technologii gotowania by przygotować smaczne i zdrowe dania. Na urządzeniu umieszczono dotykowy wyświetlacz LCD, który pokazuje obecną temperaturę i pozwala ustawić tryb gotowania, timer, itd. Frytkownica Konka oferuje pojemność 3,5 litra oraz maksymalną temperaturę gotowania 200 stopni Celsjusza.Frytkownicęzakupimy za ok. 173 zł ($41.69) . Dostępna opcja dostawy z Polski. Cenę uzyskamy wykorzystując kupon stoiska oraz kodUniwersalna sprężarka powietrza jest idealna do pompowania opon samochodów, motocykli i rowerów. Można ją także wykorzystać do nadmuchania, np. piłki nożnej lub kółka do pływania. Urządzenie wyposażono w wyświetlacz LED dzięki czemu możemy w każdym momencie sprawdzić obecne ciśnienie. Wyposażono je także w światełka LED by łatwiej napompować koło w warunkach słabego oświetlenia. Sprężarka osiąga maksymalne ciśnienie na poziomie, a baterią 2000 mAh pozwala napompować 4 koła w SUVie na jednym ładowaniu.Sprężarkadostępna za ok. 195 zł ($46.99) . Wysyłka z magazynu w Polsce. Cenę uzyskamy korzystając z kuponu stoiska oraz koduMocny, lekki i wszechstronny - oto jest Redkey P6A. Odkurzacz cechuje się konstrukcją modułową, dzięki czemu możemy przystosować go do naszych potrzeb na bieżąco. Nie ważne czy chcemy posprzątać brudy z podłogi, dywanu, sofy czy samochodu, Redkey sobie poradzi z zadaniem. Odkurzacz waży jedynei osiąga maksymalną moc ssania na poziomieOdkurzaczkupimy za ok. 186 zł ($44.83) . Dostawa z magazynu w Polsce. Cenę uzyskamy korzystając z kuponu stoiska oraz koduMały i zgrabny table pracujący na systemie. Wyposażony w 10.1-calowy dotykowy ekran IPS Full HD (1920 x 1200 pikseli) i napędzany przez procesor UNISOC T610 1,8 GHz oraz 4 GB pamięci RAM. Na pliki użytkownika producent przeznaczył 64 GB pamięci masowej, którą możemy rozszerzyć za pomocą karty Micro SD.Urządzenie obsługuje dwupasmowe WiFi (2,4/5 GHz), Bluetooth 5.0 i wyposażone jest w dwa głośniki. Bateriazapewnia do 7 godzin pracy na jednym ładowaniu.Tabletkupimy za ok. 575 zł ($138,87) . Dostępna opcja wysyłki z Polski. Cenę uzyskamy korzystając z kuponu stoiska oraz koduProjektor osiągający jasność, co zapewnia żywe kolory i ostry obraz. TD90 wyświetla obraz w rozdzielczości 1280 x 720 pikseli i maksymalnej przekątnej 130 cali. Producent określa żywotność lampy na ok.. Projektor wyposażono w głośniki stereo by zapewnić wysokiej jakości dźwięk podczas oglądania filmów. Najdroższa wersja projektora działa na systemie Android 6.0, posiada moduł Bluetooth 4.1 oraz wsparcie dla WiFi i multiscreeningu.Mini projektorkupimy za ok. 266 - 432 zł ($64.23 - $104.07) . Cenę możemy obniżyć korzystając z kodu