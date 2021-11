Smartfony z najlepszą baterią. Opublikowano globalny ranking

Zestawienie zdradza też smartfony z najgorszą baterią.

Serwis DxOMark kojarzycie zapewne głównie z rankingami dotyczącymi możliwości smartfonów w zakresie foto i wideo. Mało kto wydaje się zdawać sobie sprawę z tego, iż popularny serwis prowadzi również zestawienie telefonów, związane m.in. z czasem pracy na baterii. Na jego czele znalazł się właśnie nowy lider.Smartfon OPPO Reno6 5G uplasował się na pierwszej pozycji globalnego rankingu DXOMark w kategorii "najlepsza bateria". Urządzenie uzyskało wynik 96 punktów, najlepszy spośród 40 testowanych do tej pory modeli. Sprzęt wyprzedził aż o 7 punktów znajdujące się na dalszych miejscach Apple iPhone 13 Pro Max, OnePlus Nord CE 5G oraz Vivo Y72 5G. Co dokładnie brano pod uwagę?W teście DXOMark uwzględnia nie tylko czas pracy na baterii, ale także kwestie związane z ładowaniem oraz wydajnością. Każde z urządzeń na przestrzeni 150 godzin testowych jest poddawane 70 pomiarom.

Smartfony z najlepszymi bateriami

OPPO Reno6 5G - 96 pkt

Apple iPhone 13 Pro Max - 89 pkt

OnePlus Nord CE 5G - 89 pkt

Vivo Y72 5G - 89 pkt

Samsung Galaxy M51 - 88 pkt

Xiaomi Redmi Note 10 - 87 pkt

OPPO A74 - 86 pkt

Wiko Power U30 - 86 pkt

OPPO Reno6 Pro 5G - 85 pkt

Xiaomi Redmi Note 10 Pro - 84 pkt

Smartfony z najgorszymi bateriami

Xiaomi Mi 11 - 49 pkt

Xiaomi Redmi 9 - 54 pkt

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Exynos) - 57 pkt

Google Pixel 5 - 58 pkt

- 58 pkt Apple iPhone 12 mini - 59 pkt

Źródło: DXOMark

OPPO Reno6 5G zdobył najwyższe noty w testach ładowania oraz wydajności. Technologia szybkiego ładowania SuperVOOC 2.0 65 W pozwala ładować akumulator od 0 do 100% w czasie 29 minut, przy czym akumulator jest faktycznie w pełni naładowany po 35 minutach. Przełożyło się to na 109 punktów. Pięć minut ładowania OPPO Reno6 5G zapewnia ok. 10 godzin pracy, za co sprzęt nagrodzono wynikiem 101 punktów.

Czołówka zestawienia wygląda następująco:

Na najdalszych pozycjach zestawieniach znalazły się: