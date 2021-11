Piekło zamarzło. Apple rusza ze sprzedażą części do iPhone'ów i komputerów Mac

To naprawdę się dzieje.

Apple ogłasza Self Service Repair

Jak to działa?

Polityka Apple zmienną jest. W maju pisaliśmy o rosnących cenach napraw urządzeń tego producenta. W listopadzie Antoni na przykładzie iPhone 13 dowodził, że naprawa smartfonów iPhone 13 jest nie tylko szalenie droga , ale także mocno utrudniona poza oficjalnymi serwisami. Na szczęście Unia Europejska wywiera od kilku lat na producentach ogromną presję związaną z prawem do naprawy . Apple nie stosuje się wprawdzie do zaleceń w Europie (jeszcze), ale w Stanach Zjednoczonych nastąpił właśnie przełom.Firma Apple ogłosiła właśnie uruchomienie programu Self Service Repair. Program ten ma zapewnić osobom pragnącym dokonywać samodzielnych napraw dostęp do oryginalnych części i narzędzi Apple. To właśnie specjalistycznych narzędzi często brakowało serwisom, pragnącym świadczyć usługi naprawy produktów technologicznego giganta w atrakcyjnych cenach.Self Service Repair obejmie początkowo smartfony z serii iPhone 12 i iPhone 13, a wkrótce także komputery Mac z chipami M1. Program wystartuje na początku przyszłego roku w Stanach Zjednoczonych i zostanie rozszerzony na kolejne kraje w 2022 roku. Klienci tym samym dołączą do ponad 5000 autoryzowanych przez Apple dostawcy usług serwisowych (AASP) i 2800 niezależnych dostawców usług naprawczych, którzy już wcześniej mieli dostęp do tych części, narzędzi i podręczników.Aby upewnić się, że konsument może wykonać naprawę w sposób bezpieczny dla urządzenia, ważnym jest, aby najpierw zapoznał się z instrukcją naprawy. Następnie klient będzie mógł złożyć zamówienie na oryginalne części i narzędzia Apple, korzystając ze sklepu internetowego Apple Self Service Repair Online Store. Po naprawie klienci, którzy zwrócą zużytą część lub części do recyklingu, otrzymają kredyt na zakupy w naszym sklepie.