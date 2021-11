Nadchodzi Black Friday w AliExpress – sprawdź co warto kupić

Promocje i kody zniżkowe na Black Friday.

BFPROMOCJA - $15 zniżki przy zakupach na $47 płacąc za pomocą Mastercard , "kto pierwszy ten lepszy", kod aktywny od godz. 9.00 25 listopada

ZNIZKABF - $9 zniżki przy zakupach na $60, dla wszystkich użytkowników

SZYBKA11 - $11 zniżki przy zakupach na $80

1. Smartzegarek Amazfit GTR 47 mm

2. Zestaw do rozruchu samochodu URAI jStar mini

Najważniejsze parametry:

Natężenie maksymalne 1000A

Napięcie rozruchowe 12V

Natężenie wejściowe Type-C 5V/2A

Natężenie wyjściowe USB1 5V/2.1A

Natężenie wyjściowe USB2 5V/1A

Zakres temperatur pracy -20℃ ~ 60℃

3. Szczoteczka soniczna Oclean X Pro Elite

4. Słuchawki TWS Anker Soundcore Life P2 Mini

5. 3-osiowy gimbal Baseus

6. Wideorejestrator 70mai Dash Cam 4k A800S

Źródło: AliExpress





Już niedługo rozpocznie się szał zakupowy związany z Black Friday. Sklepy będę się prześcigać w zdobywaniu klienta, kusząc go różnymi promocjami i kodami rabatowymi. Nie inaczej jest w wypadku platformy AliExpress, która przyszykowała na tą okazję masę ofert i kuponów zniżkowych. Black Friday w AliExpress odbędzie się w dniach. Obecnie możemy dodać interesujące nasz produkty do koszyka i zakupić je w dniu promocji.Oczywiście nie możemy zapomnieć o różnej maści kuponach zniżkowych, które pomogą nam zbić ceny produktów jeszcze bardziej. Poniżej przedstawiamy ich listę:Następnie mamy listę kuponów aktywnych od 25 listopada od godz. 9.00:Następujące kody możemy wykorzystać na stronie Superszybka dostawa w ciągu 3-7 dni (od godz. 9.00 25 listopada):Wiecej zniżek czeka na nas na stronie Wydaj i zaoszczędź . Kupując sprzęt na tej stronie przyznawane nam są rabaty w zależności od wydanej kwoty - przy zakupach na $30 dostajemy $3 upustu, wydając $60 otrzymamy zniżkę na $6. Aż $9 zniżki otrzymamy robiąc zakupy na $90. Więcej o zasadach promocji można przeczytać. Co ważne, by otrzymać zniżki trzeba wejść na stronę za pomocą. Sklep zaznacza, że aplikacja musi być zaktualizowana by skorzystać z oferty rabatowej. Promocja aktywna będzie w dniach 25 - 30 listopada. Start od godz. 9.00.Zniżki można też otrzymać płacąc za zakupy na stronie Black Friday za pomocą BLIK-u albo Mastercard. Od godz. 9.00 26 listopada będziemy mogli uzyskać $15 zniżki przy zakupach na $30 za pomocą płatności BLIK. Natomiast 29 listopada od godz. 9.00 płacąc kartą Mastercard możemy uzyskać aż $20 dolarów zniżki wydając minimum $80. Promocja działa na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy".Co więcej, wszystkie produkty na AliExpress podczas Black Friday będą posiadałyA teraz zapraszamy do zapoznania się z dzisiejszą ofertą.Zegarek pochawlić się może kolorowym 1,39-calowym ekranemo rozdzielczości 454 x 454 pikseli. Wyświetlacz chroni szkło Corning Gorilla Glass 3, a sama obudowa jest wodoodporna (5 ATM). Amazfit GTR wyposażono w moduł GPS z obsługą systemu GLONASS. Dla osób aktywnych przygotowano- bieganie w terenie, bieganie na bieżni, spacer, jazda na rowerze, rower stacjonarny, pływanie na wodach otwartych, pływanie w basenie, jazda na nartach, wspinaczka, bieg przełajowy oraz trening. Bateria o pojemności 410 mAh zapewnia nawet doi nawet 145 dni w trybie czuwania.Smartzegarekz wysyłką z polskiego magazynu kupimy za ok. 292 zł ($70.99) korzystając z kuponu sklepu oraz koduURAI jStar mini to powerbank do awaryjnego rozruchu samochodu. Pojemność akumulatora wynosi. Gadżet wyposażono w latarkę LED z trzema trybami (światło ciągłe, sygnał SOS oraz stroboskop) i 4-stopniowy wskaźnik naładowania.Zestaw do rozruchu samochodukupimy za ok. 217 zł ($52,88) korzystając z kuponu stoiska oraz koduDostępna opcja dostawy z magazynu w Polsce.Oclean X Pro Elite jest niezwykle cichą szczoteczką. Dzięki zastosowaniu technologiiudało się zredukować poziom dźwięku generowanego przez szczoteczkę. Dzięki temu urządzenie otrzymało certyfikatprzyznawany przez brytyjski Noise Abatement Society dla rozwiązań redukcji hałasu.Producent wyposażył Oclean X Pro Elite w bezszczotkowy silnik z technologią lewitacji magnetycznej dzięki czemu osiąga ona prędkość. Zapewnia to odpowiednią "moc" do czyszczenia jamy ustnej. X Pro Elite oferuje aż. Dzięki temu każdy powinien znaleźć dla siebie tryb, który odpowiada jego uzębieniu.Szczoteczkę sonicznąz wysyłką z magazynu w Polsce kupimy za ok. 238 zł ($57.99) wykorzystując kupon stoiska oraz kodSłuchawki Soundcore Life P2 Mini wyposażone są w 10 mm przetworniki, który wzmacniają bas. Urządzenie oferuje trzy ustawienia equilizera - opracowane przez firmę Soundcore Signature, Bass Booster oraz tryb dedykowany podcastom. Jedno ładowanie słuchawek powinno zapewnić do, a korzystanie z etui ładującego może wydłużyć ten czas do 32 godzin.Słuchawki TWSz wysyłką z Polski dostępne za ok. 115 zł ($28.11) . Aby uzyskać podaną cenę, należy skorzystać z kuponu stoiska oraz koduUrządzenie oferuje 3-osiową stabilizację, automatyczne śledzenie ruchu, manualny zoom, nagrywanie panoramiczne i pod wieloma kątami oraz automatyczną kalibrację. Na gimbalu umieścimy telefony o maksymalnej szerokości 92 mm i wadze 250 g.3-osiowy gimbalkupimy za ok. 267 zł ($64.99) . Cena do uzyskania korzystając z kuponu stoiska oraz kodu70mai A800S to flagowy produkt w ofercie producenta. Wideorejestrator nagrywa wideo w rozdzielczościdzięki czemu nagrania są nizwykle wyraźne. Sprzęt wyposażono w czujniko kącie widzenia 140° dzięki czemu uchwyci zdarzenia na poboczu i chodniku. Wideorejestrator wykorzystuje technologię redukcji szumów 3D DNR i inteligentny algoryt AI by zapewnić wyraźny obraz nawet w warunkach słabego oświetlenia. A800S wspiera system ADAS oraz posiada wbudowany GPS.Wideorejestratorkupimy za ok. 416 zł ($100.99) . Dostępna dostawa z magazynu w Polsce. Podaną cenę uzyskamy korzystając z kuponu stoiska oraz kodu