Elektrośmieci do Paczkomatów. Ruszają InPost Elektro Zwroty

Świetna, darmowa usługa.

Wrzuć elektrośmieci do Paczkomatu, czyli InPost Elektro Zwroty

Jak włożyć elektrośmieci do Paczkomatu?

"Oddając sprzęt, z którego nie korzystasz, a który jest potencjalnie sprawny dajesz mu szansę na ponowne użycie przez inną osobę lub instytucję – a dzięki temu pozytywnie wpływasz na środowisko. Koszt serwisu i jego ślad węglowy będzie niższy niż wytworzenie nowego urządzenia o podobnych funkcjonalnościach i parametrach. W przypadku, kiedy koszty serwisu przekroczą koszty produkcji, urządzenie zostanie poddane procesom recyklingu w wyniku których odzyskane zostaną cenne surowce, w tym metale żelazne, nieżelazne oraz tworzywa sztuczne czy szkło. Oddając sprzęt świadomie dbasz o środowisko, a Twoje działanie wpisuje się w idee Zero Waste oraz Reuse, które są ważnymi elementami gospodarki obiegu zamkniętego. Przekazany sprzęt ma być przeznaczony do ponownego użycia, a jego diagnostyka lub naprawa mają sprawić, aby bez negatywnego wpływu na środowisko wrócił ponownie do użytkowania"

Kiedy sprzęt jest elektrośmieciem?

Elektrośmieci to palący problem krajów na całym świecie. W Polsce punkty skupu elektrośmieci oczywiście istnieją, ale ich sieć nie jest dostatecznie gęsta - zwłaszcza w mniejszych miastach i na terenach wiejskich. Cała masa zużytego sprzętu trafia na dzikie wysypiska śmieci oraz do kontenerów, zamiast zostać ponownie przetworzona. Państwu postanowiła pomóc firma InPost, która uruchamia usługę darmowego zwrotu elektrośmieci do Paczkomatów.InPost Elektro Zwroty to propozycja dla osób pragnących oddać swój zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny, by poddać go recyklingowi. Usługa jest bezpłatna i działa w oparciu o Paczkomaty.Wystarczy przygotować paczkę, wypełnić formularz, odebrać kod na darmową wysyłkę, umieścić go na przesyłce, a następnie nadać w jednym z paczkomatów. To wszystko. Takie to proste.- mówi Rafał Brzoska, prezes InPost.Formularz jeszcze nie został uruchomiony, ale gdy tak się stanie, zaktualizujemy ten wpis.W sieci nie brakuje komentarzy w stylu "jak ktoś chce od was za darmo wasze "śmieci", to wiedzcie, że to nie są śmieci". To tylko połowiczna prawda. Oczywiście, warto próbować sprzedawać starą elektronikę na serwisach ogłoszeniowych - często znajdzie się na nią amator. Z drugiej strony, jeśli jakieś urządzenie faktycznie nie nadaje się do dalszego użytku i naprawy (ta może być nieopłacalna), powinno zostać rozłożone na komponenty, które będzie się dało ponownie wykorzystać. W przypadku elektroniki są to różnego rodzaju metale i półprzewodniki. Sami tego nie zrobicie, gwarantuję.Źródło: InPost