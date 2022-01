Najdziwniejsze komputery osobiste w historii

Blisko 40 różnych urządzeń.

W dzisiejszych czasach nie produkuje się już raczej komputerów, które wyróżniałyby się na tle innych podobnych urządzeń. Jasne, w sprzedaży dostępne są różne obudowy komputerowe, które determinują wygląd komputerów stacjonarnych, ale powiedzmy sobie szczerze, że różnią się one od siebie detalami. Jeżeli ktoś chce mieć sprzęt wyróżniający się z tłumu, modyfikuje go we własnym zakresie. Kiedyś było inaczej, a producenci komputerów dwoili się i troli, aby przykuwać uwagę konsumentów właśnie na ich elektronice. Youtuber o pseudonimie LGR przygotował interesujące zestawienia najdziwniejszych komputerów na przestrzeni ostatnich dekad.Zacznijmy od najnowszych pecetów i stopniowo cofajmy się w czasie. Czy pomyśleliście kiedyś o tym, aby zamknąć komputer w pufie? Ja też nie, ale ktoś kiedyś pomyślał. Tak powstał Sozo Design Ottoman PC, który zamiast pufy przypominał po otwarciu muszlę klozetową. Nie był ani piękny, ani popularny, ale przynajmniej był drogi. Dobre i to.

Najdziwniejsze komputery z lat 90'

Najdziwniejsze komputery z lat 80'

Źródło: LGR @YouTubeDisney Dream Desk to jeden z pierwszych komputerów stworzonych z myślą o dzieciach. Zbudował go Medion, Disney udzielił licencji i... cóż. Cena była wysoka, design odpychający. To nie miało prawa się sprzedać.Źródło: LGR @YouTubeInne dziwne komputery z lat 2000 zobaczysz na poniższym nagraniu.Ach, szalone lata 90' XX wieku. Nazywały się tak nie bez przyczyny, czego dowodzą także najdziwniejsze komputery z tego okresu. Packard Bell Corner PC był na przykład komputerem, który mieścił się w teorii idealnie w rogu pokoju. W teorii, bo wyprowadzanie z niego kabli było prawdziwym koszmarem.Źródło: LGR @YouTubeKomputery AIO nie są wymysłem rodem z ostatniej dekady. Compaq Presario 3020 był prekursorem tego rodzaju urządzeń. Wyglądał koszmarnie źle, co nie przysporzyło mu popularności. Założę się, że nigdy o nim nie usłyszeliście, aż do dziś.Źródło: LGR @YouTubeNie myślcie, że to wszystko. Na poniższym nagraniu zobaczycie m.in. komputer w lodówce. A komu to potrzebne? A dlaczego?Lata 80' XX wieku to okres, w którym nastąpił prawdziwy boom na komputery osobiste. W swojej ofercie chciał mieć je każdy liczący się producent elektroniki. To musiało skutkować eksplozją rozwiązań dziwnych, nieprzemyślanych i żywcem wyjętym z filmów science fiction. Zerknijcie na "przenośnego" ACT Apricot Portable.Źródło: Wikipedia (