Na co zwrócić uwagę wybierając smukłego laptopa? 5 najważniejszych zasad

1. Odpowiednia jakość wykonania to podstawa

2. Ekran dobrej klasy, najlepiej dotykowy

3. Wydajna bateria z technologią szybkiego ładowania

4. Ładowanie przez USB-C

Z roku na rok producenci laptopów są w stanie proponować konsumentom coraz ciekawsze urządzenia. Dzisiejsze ultrasmukłe laptopy w niczym nie przypominają masywnych jak na dzisiejsze standardy ultrabooków sprzed dekady. Notebooki tego rodzaju kupowane są chętnie przez ludzi biznesu, ale również studentów i uczniów poszukujących ultralekkich konstrukcji, które można z łatwością przenosić i przewozić pomiędzy uczelnią i mieszkaniem, a często także domem rodzinnym. Czym kierować się przy zakupie lekkiego i smukłego laptopa? Na jakie cechy warto zwrócić uwagę? Podpowiadamy.Za punkt wyjścia i punkt „zerowy” niechaj posłuży wydajność. Odpowiednia moc obliczeniowa to podstawa i nie wyobrażamy sobie, żeby sprzęt dobrej klasy w tej kwestii zawodził. Wybierając konstrukcje z procesorami Intel Core i5 oraz Intel Core i7 na pewno wybierzecie dobrze i zapewnicie sobie możliwość komfortowego działania.Polacy kupując wymarzonego laptopa zazwyczaj pragną, aby ów sprzęt posłużył im przez długie lata. Aby tak było, należy rozejrzeć się za urządzeniem o odpowiednio wysokim poziomie wykończenia. Laptop to urządzenie bardzo często przenoszone z miejsca na miejsce, przez co narażone na uszkodzenia mechaniczne. Producenci nierzadko sprzedają lekkie i smukłe laptopy, zamknięte w obudowach z tworzywa sztucznego. Lepiej postawić na mocniejsze materiały.W sprzedaży da się znaleźć laptopy wykończone lekkim i wytrzymałym aluminium. Materiał ten jest wprawdzie nieco cięższy i mniej wytrzymały od karbonu, jednakże notebooki go wykorzystujące są oferowane w dużo korzystniejszych cenach. Warto poszukać sprzętu, w którym z aluminium wykonano nie tylko pokrywę ekranu, ale też inne jego elementy.Huawei MateBook 14s z aluminiową pokrywą matrycy, obudową oraz wnętrzem laptopa. Waga konstrukcji z 14-calowym ekranem to tylko 1,43 kg.Dlaczego wyświetlacz jest taki ważny? To dość oczywiste: to w niego wpatrujemy się nonstop w trakcie korzystania z urządzenia. Znalezienie notebooka z ekranem z wysokiej półki w atrakcyjnej cenie jest trudne, ale nie stanowi rzeczy niemożliwej.W smukłym laptopie kwestię zasadniczą powinien stanowić ekran z minimalnymi ramkami. Nie chodzi tu wyłącznie o kwestie estetyczne. Im większa powierzchnia robocza w możliwie jak najmniejszej obudowie, tym lepiej. Ramki to coś, co widać na pierwszy rzut oka. Jakie parametry matrycy są ważne?Niedawno testowaliśmy laptopaz 14,2-calowym ekranem o rozdzielczości 2520 x 1680 pikseli (proporcje 3:2) oraz częstotliwości odświeżania wynoszącej 90 Hz. Pracujemy na co dzień na monitorach 144 Hz i możemy Wam zagwarantować, że matryca 90 Hz w ultrasmukłym notebooku do nauki i pracy to strzał w dziesiątkę. Obraz na niej wyświetlany jest płynniejszy, co nie tylko uprzyjemnia wykonywanie codziennych obowiązków (spróbujcie, serio), ale też poprawia doznania płynące z grania w mniej wymagające gry.W codziennej pracy pomagają funkcje takie jak inteligentne dostosowanie jasności ekranu do panującego otoczenia. Nie każdy sprzęt to potrafi, ale naszym zdaniem każdy powinien. Pozwala to nie tylko wydłużyć czas działania laptopa na baterii, ale ochronić wzrok po zmroku przed zbyt jasnym światłem ekranu. A skoro już przy wzroku jesteśmy...Jeśli podobnie jak my spędzacie przed ekranami po kilka godzin dziennie, powinniście interesować się ochroną swoich oczu. Certyfikat TÜV Rheinland w Huawei MateBook 14s potwierdza ograniczenie przez producenta urządzenia emisji niebieskiego światła i wyeliminowanie efektu migotania matrycy.Ultrasmukłe laptopy z roku na rok coraz mocniej zaskakują długością czasu pracy na pojedynczym ładowaniu akumulatora. Jedne pozytywnie, inne... wręcz przeciwnie. Nie lada sztuką jest zmieszczenie w obudowie niewielkiego notebooka akumulatora o odpowiedniej pojemności i zoptymalizowanie działania jego podzespołów w taki sposób, aby w tej kwestii należał do ekstraklasy najlepszych. Jeżeli chcecie sprawić sobie przenośny sprzęt z prawdziwego zdarzenia, sprawdźcie, czy może on przepracować około 10 godzin bez zasilacza z włączonym Wi-Fi.Huawei MateBook 14s w naszym teście w warunkach biurowych osiągał od 9 do 11 godzin ciągłej pracy. To doskonały wynik, jakim może poszczycić się zaledwie garstka urządzeń. Po wyłączeniu łączności bezprzewodowej da się uzyskać wyniki jeszcze lepsze - nawet rzędu 12 godzin. Docenicie to będąc w naprawdę długiej podróży i mogąc odpalić sobie jeszcze jeden odcinek ulubionego serialu.A technologia szybkiego ładowania? Co tu dużo mówić, jeśli ładujecie swoje smartfony raz dziennie, wiecie dlaczego to takie ważne. Któż nie znalazł się kiedyś w sytuacji, kiedy na podładowanie akumulatora w laptopie miał ledwo pół godziny? Dzięki zasilaczowi SuperCharge 90 W laptop Huawei MateBook 14S udało nam się naładować od 0 do 60% właśnie w ciągu 30 minut.Miniaturyzacja to cudowna sprawa. Pamiętam jak jeszcze kilka lat temu wybierając się w podróż służbową, musiałem brać ze sobą zasilacz do laptopa ważący co najmniej tyle, co mój laptop. Może przesadzam, ale wiecie doskonale, że zasilacze do laptopa to nierzadko cegły, których noszenie jest prawdziwym utrapienie. Kupując nowego notebooka, rozejrzyj się za czymś z ładowarką na USB-C. Dlaczego?