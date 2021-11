Motorola moto g60 debiutuje na polskim rynku. Duży ekran, 108 MP, bateria 6000 mAh i rozsądna cena

Nowy smartfon motorola moto g60 debiutuje na polskim rynku i od 20 listopada dostępny będzie w przedsprzedaży w wybranych sieciach oraz na oficjalnej stronie producenta.Co wyróżnia ten smartfon? Jako pierwsze urządzenie z tej serii, moto g60 wyposażono w system aparatów fotograficznych o rozdzielczości 108 MP z największymi w historii Motoroli pikselami aparatu fotograficznego, a także baterię o ogromnej 6000 mAh, wyświetlacz z wysoką częstotliwością odświeżania i procesor Qualcomm Snapdragon 732G.Na froncie znajdziemy ekran Max Vision FHD+ o przekątnej 6,8”. Jest on zgodny ze standardem HDR10, dlatego kolory odtwarzane są wierniej, z lepszą jasnością i kontrastem. Nie zabrakło też odświeżania z częstotliwością 120 Hz.Na pokładzie znajdziemy 6 GB RAM i 128 GB pamięci masowej, a całość napędza procesor Snapdragon 732G znany choćby z Xiaomi Mi 11 Lite czy Redmi Note 10 . Co ważne, pamięć można rozszerzyć nawet o 1TB za pomocą karty pamięci MicroSD.Urządzenie oferuje baterię o imponującej pojemności 6000 mAh. Mniej imponująca jest szybkość ładowania - zastosowano tutaj technologię TurboPower 20.

System aparatów o rozdzielczości 108 MP

Motorola moto g60 - cena w Polsce

Co z łącznością? Mogło być lepiej, nie ma 5G oraz Wi-Fi 6. Otrzymujemy za to Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 GHz & 5 GHz, NFC, Bluetooth 5.0 i złącze słuchawkowe. Cała konstrukcja nie jest lekka, smartfon waży 225 gramów perzy wymiarach 169.6 x 75.9 x 9.8mm.moto g60 wyposażono w system aparatów o rozdzielczości 108 MP z nową technologią Ultra Pixel. Technologia ta łączy 9 pikseli w jeden wielki ultrapiksel 2,1 µm.Oprócz matrycy o ultrawysokiej rozdzielczości 108 MP użytkownicy mają do dyspozycji ultraszerokokątny obiektyw 118°, dzięki któremu w kadrze mieści się 4 razy więcej sceny. Z kolei obiektyw Macro Vision umożliwia 4 razy większe przybliżenie obiektu niż przy użyciu zwykłego obiektywu i ukazanie jego najdrobniejszych szczegółów. Jest tu też czujnik głębi, dzięki któremu zwykłe zdjęcia można zmieniać w portrety.Spośród nowych i atrakcyjnych funkcji aparatu warto wymienić tryb Dual Capture. Przy użyciu tej funkcji można nagrywać wideo tylnym i przednim aparatem jednocześnie, by przedstawiać obiekt i siebie w jednym kadrze.Od jakiegoś czasu na naszym rynku można kupić już moto g60s więc nazwa nowego smartfona może być myląca. Model moto g60 wyceniono na 1399 zł. Smartfon dostępny będzie w przedsprzedaży od 20 listopada do 3 grudnia 2021 r. na stronie motorola.com oraz w sieciach sklepów: RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Neonet.Źródło: Motorola