Tania elektronika w Netto. Gadżety dla kierowców, opaska sportowa i nie tylko

Garść ciekawych tech produktów.

Tania elektronika w Netto - 18.11.2021

Im bliżej świąt, tym więcej interesujących wyprzedaży gadżetów i elektroniki będzie miało miejsce w polskich sklepach. Niedawno pisaliśmy o promocjach z Lidla i Biedronki. Tym razem informujemy, że już 18 listopada do sklepów Netto powinni udać się kierowcy oraz osoby już teraz myślące o zakupie oświetlenia świątecznego... i nie tylko.Osoby pragnące kupić sobie opaskę sportową tańszą niż Xiaomi Mi Band, powinny zerknąć w stronę urządzenia Tracer T-Ban Libra S5 v2. To podstawowe urządzenie tego rodzaju, które pokazuje godzinę, mierzy kroki oraz puls. Tylko tyle i aż tyle. Cena to 39 złotych.Za 39 złotych w Netto kupić będzie można wskaźnik naładowania akumulatora w samochodzie. Pomoże on zdiagnozować jego stan, co jest niezmiernie ważne zwłaszcza zimą. Być może akumulator w Twoim aucie nie ładuje się do pełna kwalifikuje się już do wymiany?