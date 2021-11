Złącze audio zniknie nawet z tańszych smartfonów Samsunga

Nie ma już nadziei.

Źródło: 91mobiles

Poza tym bez zaskoczeń

Pomijając już złącze słuchawkowe, Galaxy A33 w pozostałych aspektach niczym nie zaskakuje. Wygląd urządzenia bezpośrednio nawiązuje do poprzednika i innych modeli z serii A, a przewidywana specyfikacja jest nieznacznie ulepszona względem A32.



Jak możemy zobaczyć na grafikach, na tylnym panelu znajdziemy cztery aparaty. Smartfon dostanie panel AMOLED o przekątnej 6,4 cała i rozdzielczości Full HD+, a jego wymiary to 159,7 x 74 x 8,1 mm (9,7 mm mierzone razem z wyspą aparatów). Nie mamy jeszcze żadnych informacji na temat procesora, ale zapewne będzie to któryś z ostatnich MediaTeków z modemem 5G.



Premiera Galaxy A33 odbędzie się najprawdopodobniej na początku przyszłego roku. Możliwe, że urządzenie zostanie zaprezentowane na którymś z zaplanowanych eventów, albo dotyczącym Galaxy S21 FE, albo



Źródło:



Dla niektórych to relikt przeszłości, a dla innych niezbędne wyposażenie każdego urządzenia mobilnego. Złącze mini jack dzieli użytkowników, ale producenci urządzeń, poza nielicznymi wyjątkami, są zgodni - bezprzewodowa transmisja dźwięku to przyszłość, a całkowite porzucenie tradycyjnego rozwiązania to tylko kwestia czasu. Powoli, ale systematycznie, odchodzi się więc od fizycznego złącza audio, a po flagowcach (które w przeważającej większości już nie mają jacka), przyszedł czas na smartfony tańsze, takie jak Samsungi z serii A.Do sieci trafiły niedawno grafiki, przedstawiające model Galaxy A33, które udostępnił portal 91mobiles. Urządzenie jest na nich widoczne pod każdym kątem i na obudowie znajdziemy tylko jeden port - USB Typu C. Seria A30 to jedna z najtańszych linii smartfonów Samsunga, a więc może okazać się, że to już tylko kwestia miesięcy, kiedy mini-jack nie będzie na liście wyposażenia żadnego z nowych urządzeń koreańskiego producenta.