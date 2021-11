Huawei szaleje. Darmowa ochrona ekranu i gwarancja wydłużona o rok

Atrakcyjna promocja.

Kup produkt Huawei, otrzymasz przedłużoną gwarancję

Dodatkowa ochrona dla smartfonów Huawei Nova 9 i Nova 8i

Miła niespodzianka dla miłośników urządzeń marki Huawei. Producent przygotował ciekawą propozycję, mającą zmotywować Polaków do zakupu nowych smartfonów, laptopów, monitorów, urządzeń ubieralnych oraz sprzętu audio tej marki.Wszystkie osoby, które do 31 grudnia bieżącego roku zdecydują się zrobić zakupy w oficjalnym sklepie Huawei.pl, będą miło zaskoczone. Producent oferuje możliwość przedłużenia gwarancji Huawei Care o dodatkowy rok w cenie 19,90 złotych. Ceny tego rodzaju usług są wielokrotnie droższe.Wystarczt dodać do koszyka urządzenie o dowolnej wartości oraz dołożyć do zamówienia przedłużoną gwarancję Huawei Care z karty danego produktu. Gwarancja będzie przypisana automatycznie, niezależnie od tego, czy ktoś jest nowym użytkownikiem usług Huawei, czy nie ma jeszcze ID Huawei.Co ważne, gwarancja dotyczy uszkodzeń wywołanych innymi czujnikami niż ludzkie.Producent przypomina, iż całkowity czas obowiązywania gwarancji można w każdej chwili sprawdzić na tej stronie internetowej , wpisując numer seryjny urządzenia.To nie koniec pozytywnych informacji.Nabywcy smartfonów Huawei Nova 9 i Nova 8i zarejestrowani w Huawei ID przed 21 października 2021 roku mogą otrzymać darmową, 12-miesięczną ochronę swoich urządzeń. Przypominamy, że ID Huawei jest czymś podobnym do konta Google - kluczem do świata darmowych usług, w tym wypadku oczywiście są to Huawei Mobile Services.Źródło: Huawei