Xiaomi 12 będzie dostępny w wersji Mini. Znamy specyfikację

Fani małych smartfonów nie będą jednak zadowoleni.

Źródło: Mydrivers

To bardziej wersja Lite

Wspomniany przeciek ma formę plakatu reklamowego, zawierającego kompletną specyfikację, zdjęcie oraz datę premiery Xiaomi 12 Mini, czyli w zasadzie wszystko, co moglibyśmy chcieć wiedzieć.



Model będzie wyposażony w procesor Snapdragon 870 i ma być dostępny w wariantach pamięci: 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB i 12 GB + 256 GB. Wspomniany wyżej, 6,28-calowy ekran ma być wykonany w technologii AMOLED i będzie mógł pochwalić się maksymalnym odświeżaniem wynoszącym 120 Hz oraz maksymalną jasnością 1200 nitów.



Do wykonywania zdjęć posłuży potrójny aparat główny, z matrycą najprawdopodobniej 50 MP. Wbudowany akumulator będzie miał pojemność 4200 mAh i obsługę ładowania przewodowego 67 W i bezprzewodowo z mocą 50 W. Warto wspomnieć też o głośnikach Harman i obsłudze Dolby Atmos. Zwolennicy bezkontaktowych płatności docenią również obecność NFC.



Xiaomi 12 Mini ma trafić do przedsprzedaży zaraz przed świętami, 21 grudnia, w cenie 3599 juanów, czyli około 2000 złotych. Polska i europejska premiera zapewne odbędzie się nieco później.



Źródło:



Wspomniany przeciek ma formę plakatu reklamowego, zawierającego kompletną specyfikację, zdjęcie oraz datę premiery Xiaomi 12 Mini, czyli w zasadzie wszystko, co moglibyśmy chcieć wiedzieć.Model będzie wyposażony w procesor Snapdragon 870 i ma być dostępny w wariantach pamięci: 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB i 12 GB + 256 GB. Wspomniany wyżej, 6,28-calowy ekran ma być wykonany w technologii AMOLED i będzie mógł pochwalić się maksymalnym odświeżaniem wynoszącym 120 Hz oraz maksymalną jasnością 1200 nitów.Do wykonywania zdjęć posłuży potrójny aparat główny, z matrycą najprawdopodobniej 50 MP. Wbudowany akumulator będzie miał pojemność 4200 mAh i obsługę ładowania przewodowego 67 W i bezprzewodowo z mocą 50 W. Warto wspomnieć też o głośnikach Harman i obsłudze Dolby Atmos. Zwolennicy bezkontaktowych płatności docenią również obecność NFC.Xiaomi 12 Mini ma trafić do przedsprzedaży zaraz przed świętami, 21 grudnia, w cenie 3599 juanów, czyli około 2000 złotych. Polska i europejska premiera zapewne odbędzie się nieco później.Źródło: Mydrivers / fot. tyt. Mydrivers

Jedynymi producentami urządzeń mobilnych, którzy pamiętają jeszcze o użytkownikach ceniących kompaktowe rozmiary, są Apple i Sony. Obie firmy mają w ofercie po jednym urządzeniu, które naprawdę można nazwać “małym” i “poręcznym”. Cała reszta rynku stawia na urządzenia mające wyświetlacze o przekątnej 6,5 cala lub więcej, a dbałość o wygodę użytkowania objawia się głównie w coraz cieńszych ramkach.Co ma zrobić klient, który nie chce wydawać majątku na smartfon, ale chce mieć urządzenie z Androidem, które spokojnie można obsłużyć jedną dłonią? Teraz może tylko czekać, aż któryś z producentów przypomni sobie o tej niszy. I wszystko wskazuje na to, że właśnie padło na Xiaomi. Przynajmniej w teorii, bo do sieci trafił spory przeciek na temat urządzenia o obiecującej nazwie - Xiaomi 12 Mini.Niestety, kiedy spojrzymy na specyfikację, która również pojawiła się w przecieku, okazuje się, że “Mini” będzie oznaczało tylko fakt, że smartfon będzie mniejszy od zwykłej 12, a nie obiektywnie mały. Jego przekątna ekranu to 6,28 cala, czyli więcej, niż w iPhonie 13, o wersji Mini nawet nie wspominając (5,4 cala).