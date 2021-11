Kieslect L11 - stylowy i niedrogi smartwatch dla kobiet wkrótce w sprzedaży

Stylowy i funkcjonalny smartzegarek.



Firma Kieslect wyszła z propozycją gustownego zegarka dla kobiet. Firma postarała się by urządzenie było lekkie, wygodnie i posiada kilka funkcji przydatnych.



Zegarek wykonano z aluminium, a kopertę pokryto różową farbą. Kieslect L11 jest nie tylko elegancki, ale także wygodny. Producent postarał się by smartwatch był wystarczająco lekki – waży on zaledwie 21,9 g. Ciekawostką jest, że koronka zegarka została zaprojektowana tak by przypominała koronę.





3 do 15 dni pracy w zależności od intensywności użytkowania oraz 30 dni w trybie standby.







Kieslect L11 sprawdzi się także jako gadżet dla kobiet lubiących aktywnie spędzać swój czas wolny. Posiada on wbudowane 9 trybów sportowych. W skład tych trybów wchodzi m.in. joga, jazda na rowerze, bieg, itd. Oczywiście do tego dochodzą także pomiary kondycji fizycznej. Zegarek jest w stanie monitorować tętno, saturację krwi, jakość snu oraz śledzić cykle menstruacyjne i owulacyjne.







Smartwatch Kieslect L11 poinformuje także użytkownika o nadchodzących połączeniach, SMS-ach, powiadomieniach push, itd. Zegarek obsługuje 15 różnych języków, w tym również język polski. Urządzenie spełnia normę wodoodporności IP68 dzięki czemu nie straszne mu są zachlapania czy pot.



1,9-calowy ekran LCD o rozdzielczości 240 x 240 pikseli pokryty jest szkłem ochronnym 2.5D. Urządzenie wyposażono w baterię 180 mAh, która zapewnia odw zależności od intensywności użytkowania oraz 30 dni w trybie standby.Kieslect L11 sprawdzi się także jako gadżet dla kobiet lubiących aktywnie spędzać swój czas wolny. Posiada on wbudowane. W skład tych trybów wchodzi m.in. joga, jazda na rowerze, bieg, itd. Oczywiście do tego dochodzą także pomiary kondycji fizycznej. Zegarek jest w stanie monitorować tętno, saturację krwi, jakość snu oraz śledzić cykle menstruacyjne i owulacyjne.Smartwatch Kieslect L11 poinformuje także użytkownika o nadchodzących połączeniach, SMS-ach, powiadomieniach push, itd. Zegarek obsługuje 15 różnych języków, w tym również. Urządzenie spełnia normę wodoodpornościdzięki czemu nie straszne mu są zachlapania czy pot.



Kieslect L11 to gustowny zegarek, który może przypaść do gustu niejednej kobiecie. Smartwatch przekonuje do siebie swoim wyglądem, lekką wagą, trybami sportowymi i śledzeniem cyklów menstruacyjnych i owulacyjnych.