realme GT NEO 2 debiutuje w Polsce. Wyborna obniżka ceny na start sprzedaży!

Kolejny średniak od realme.

Ceny i przedsprzedaż

Ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 870 5G, który napędza GT NEO 2, wspierany jest przez pamięć wewnętrzną (ROM) klasy UFS 3.1 oraz czterokanałową pamięć RAM – zależnie od wybranego wariantu pojemnościowego jest to 8/128 lub 12/256 GB. Użytkownik może również sięgnąć po funkcję DRE (Dynamic RAM Expansion), aby rozszerzyć pamięć RAM nawet o dodatkowe 7 GB.realme GT NEO 2 wyposażony został w potrójny moduł aparatu głównego z 64 MP sensorem Samsung GW1, wspomaganym przez obiektyw do zdjęć ultraszerokokątnych (8 MP) oraz oczko do zdjęć makro (2 MP). Zestaw uzupełnia przedni aparat do selfie bazujący na 16 MP sensorze firmy Sony.Urządzenie jest gotowe na komunikację 5G (również na częstotliwości, które w Polsce zostaną udostępnione w przyszłości), wspiera dual SIM i standardy WiFi 6 oraz Bluetooth 5.2. Zabrakło za to złącza słuchawkowego jack 3.5 mm oraz slotu na kartę pamięci.Smartfon wyposażony został w głośniki stereo oraz dwa mikrofony, a moduł NFC gwarantuje obsługę tak popularnych w Polsce płatności zbliżeniowych. realme GT NEO 2 pracuje pod kontrolą Androida 11 z nakładką realme UI 2.0. Producent zapewnia, że jest również gotowy na aktualizację do Androida 12.Poza klasycznym czarnym (NEO Black), urządzenie dostępne jest w wersji niebieskiej (NEO Blue) inspirowanej wschodem słońca oraz w niepowtarzalnej barwie żywej zieleni (NEO Green) zaczerpniętej z natury.realme GT NEO 2 został wyceniony na 2099 złotych w podstawowym wariancie pojemnościowym 8/128 GB (wersje kolorystyczne: czarny i niebieski). Za wariant o pojemności 12/256 GB zapłacimy w Polsce 2299 złotych (wersje kolorystyczne: czarny oraz zielony).Z okazji polskiej premiery w dniach 15-16 listopada realme GT NEO 2 można będzie kupić w promocji – odpowiednio za 1799 złotych (8/128 GB) oraz 1999 złotych (12/256 GB).Smartfon trafi do wszystkich największych sieci z elektroniką użytkową i oficjalnych internetowych sklepów marki (realmeshop.pl, sklep-realme.pl). Pojawi się również w ofercie operatorów: Play oraz T-Mobile. realme GT NEO 2 w charakterystycznym zielonym kolorze (NEO Green) dostępny będzie wyłącznie w oficjalnych internetowych sklepach marki oraz w ofercie Media Expert.