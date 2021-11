Tanie gadżety ulubionej marki wielu Polaków od dziś w Biedronce

Polowanie czas zacząć.

Wyprzedaż gadżetów Baseus w Biedronce - 15.11.2021

Dawno już nie informowaliśmy Was o promocjach na gadżety oraz elektronikę i wyprzedażach, odbywających się w sieciach sklepów w Polsce, ale oto mamy dobre wieści. Od dzisiaj aż do wyczerpania zapasów w sklepach Biedronka można znaleźć garść gadżetów dla... w zasadzie dla każdego. Z wielu z nich użytek zrobią zwłaszcza kierowcy. Dobra wiadomość polega na tym, że są to produkty znanej i cenionej marki Baseus.Z miejsca w oczy rzuca się uchwyt samochodowy typu grawitacyjnego z przyssawką. Można do niego wsadzić smartfony o szerokości od 55 do 90 mm, czyli większość urządzeń dostępnych na polskim rynku. Mam taki uchwyt i spisuje się rewelacyjnie. Da się go przyczepić zarówno do szyby, jak i deski rozdzielczej. Cena to. W tej samej cenie sprzedawany jest magnetyczny uchwyt samochodowy z dwoma magnesami w zestawie, mocowany do kratki wentylacyjnej.Kolejnym interesującym gadżetem jest ładowarka sieciowa z inteligentnym wyświetlaczem LCD CCALL-BH02. Można do niej podłączyć maksymalnie trzy urządzenia poprzez złącza USB-A. Prąd wyjściowy to 3,4 A. Cena? 27,99 złotych.