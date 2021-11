15 kuszących gadżetów z AliExpress do 50 złotych

Ciekawe gadżety z Chin.

1. Przedłużacz USB 3.0 lub 2.0

2. Automatyczny dozownik pasty do zębów Xiaomi

3. Bezprzewodowa lampka Yeelight z czujnikiem ruchu

4. Pierścień LED z mini statywem

5. Konwerter HDMI do HDMI + SPDIF

6. Uchwyt samochodowy na smartfon - mocowany do szyby lub deski rozdzielczej

7. Przewód AUX z wtyczkami jack 3.5 mm - różne długości

8. Kolumny z podświetleniem LED RGB - świetne światło ambientowe

9. Myszka bezprzewodowa w kolorze różowym - różne wzory

10. Termokubek Xiaomi o pojemności 500 ml z pomiarem temperatury

11. Nowoczesny pojemnik na szczotkę do toalety

12. Stojak na słuchawki - dwa modele

13. Praktyczny kabelek z trzema różnymi końcówkami

Cena:

14. Soniczna szczoteczka do zębów Xiaomi Mijia T100

15. Słuchawki bezprzewodowe TWS z etui ładującym - dobrze oceniane

Na AliExpress znaleźć można całą masę ciekawych gadżetów, ale poszukiwania nie zawsze są proste. Ułatwiamy tę procedurę, publikując co tydzień wpisy na temat polecanych gadżetów z Chin. Tym razem przyjrzeliśmy się temu, co ciekawego można kupić na AliExpress w cenie do ok. 50 złotych.Jeśli w dzisiejszym zestawieniu nie znajdziesz niczego dla siebie, na dole wpisu zamieściliśmy odnośniki do wszystkich wcześniejszych wpisów z naszej coniedzielnej serii.jeśli postanowisz sobie coś kupić na AliExpress, do ceny niektórych produktów należało będzie doliczyć VAT. Podatek zostanie dodany po włożeniu produktów do koszyka i przed finalizacją zamówienia. Cena może wzrosnąć nawet o 23%. Ceny podajemy przed doliczeniem dodatkowej opłaty - często da się jej uniknąć, zamawiając towar z magazynu w Europie lub z odpowiednią opcją wysyłki.Jeżeli korzystasz z komputera stacjonarnego, zapewne wielokrotnie denerwowałeś się, sięgając do portów USB znajdujących się z tyłu. Spraw sobie przedłużacz USB i zapomnij o tym problemie.Procedura wyciskania pasty do zębów, zwłaszcza końcówki znajdującej się w tubce, bywa irytująca. Kupując automatyczny dozownik postawisz na wygodę. Ów komfort kosztuje zaledwie 25 złotych.Chciałbyś doświetlić wnętrze szafy? A może schody? Zejście do piwnicy? Sprawdź tę bezprzewodową lampkę Xiaomi Yeelight z czujnikiem ruchu, której montaż i demontaż są niebywale proste.Jeśli często nagrywasz vlogi lub inne filmy przy użyciu smartfona i robisz to w warunkach domowych, docenisz ten oto statyw z pierścieniem LED. Można go zasilać poprzez USB lub zasilacz sieciowy.Praktyczny konwerter sygnału przesyłanego kablem HDMI do HDMI oraz audio SPDIF. Ten wariant obsługuje dźwięk DTS i Dolby, ale nie wspiera Dolby Digital Plus.Uchwyt samochodowy na smartfon mocno poprawia wygodę korzystania z nawigacji na smartfonie. Ten gadżet jest bardzo tani, wysoko oceniany i da się go zamontować na dowolnej powierzchni. W linkowanej ofercie znajdziesz też wariant mocowany do kratki wentylacyjnej.Kabelki aux ze złączami jack 3.5 mm (opcjonalnie zagiętych pod kątem 90 stopni) o długości od 0,5 do 5 metrów pozwolą w wygodny sposób podłączyć urządzenia wyjściowe ze sprzętem audio.Światło ambientowe robi doskonały klimat w całym mieszkaniu, nie tylko przy biurku gracza. Te lampy kosztują tylko 38 złotych za sztukę, są zasilane poprzez USB, a podświetlenie da się regulować za pomocą łatwej w użyciu aplikacji.Lubisz odważne kolory? Oto różowe myszki bezprzewodowe w kilku różnych wariantach. Niektóre są stylizowane na gamingowe, inne na biurowe. Proponowany gryzoń może korzystać zarówno z łączności Wi-Fi, jak i Bluetooth.Regularnie robię sobie herbatę do kubka i regularnie o niej zapominam. Po godzinie jest zimna. Ten termokubek Xiaomi z termometrem pozwala utrzymać wysoką temperaturę napoju znacznie dłużej.Xiaomi produkuje wiele różnych urządzeń, także sanitarnych. Silikonowe szczotki toaletowe z futurystycznie wyglądającym uchwytem są jedną z mniej oczywistych propozycji, ale cenionych przez kupujących.Nie masz gdzie odkładać słuchawek? Zmień to. W tej ofercie znajdziesz stojak na słuchawki oraz uchwyt mocowany do półki lub obudowy monitora. Oba kosztują grosze.Kabelek praktyczny zwłaszcza na przeróżnych wypadach w gronie znajomych. Dzięki jednemu przewodowi z kilkoma różnymi końcówkami da się sprawnie podładować smartfony wszystkich popularnych producentów - nawet tych starszych.Tania szczoteczka soniczna? Proszę bardzo, oto najpopularniejszy z najtańszych modeli, czyli Xiaomi Mijia T100. Lepiej wydać 50 złotych na skuteczną szczoteczkę, niż płacić 150 złotych za każdą plombę u dentysty.Szukasz niedrogich słuchawek bezprzewodowych typu TWS? Być może właśnie je znalazłeś. To jeden z najpopularniejszych modeli sprzedawanych na AliExpress, który zebrał tysiące pozytywnych recenzji użytkowników.Jeśli poszukujesz ciekawych innych gadżetów, które naszym zdaniem warto zamówić z Chin, obserwuj naszą grupę China Deal - Elektronika (okazje, kupony, zniżki) na Facebooku i koniecznie rzuć okiem na poniższe publikacje: