iPhone X z portem USB-C sprzedany za gigantyczne pieniądze

Imponująca kwota.

iPhone X z USB-C sprzedany za 86 001 dolarów

Dokładnie tydzień temu informowaliśmy Was o tym, że pierwszy iPhone z USB-C został wystawiony na sprzedaż w serwisie aukcyjnym eBay. Nie, Apple wcale nie zmieniło zdania i nie zaczęło stosować się do zaleceń Unii Europejskiej, dzięki czemu faktycznie mogło by się stać eko (a nie tylko udawać ). Mowa tutaj o urządzeniu zmodyfikowanym przez Kena Pillonela, pewnego inżyniera robotyki.Równowartość ok. 348 500 złotych zapłaci za iPhone X z USB-C osoba, która postanowiła go wylicytować za pośrednictwem eBaya. Wcześniejsze oferty, opiewające na sumę ok. 100 000 dolarów okazały się być jedynie żartem.Na przestrzeni 10 dni złożono łącznie 116 ofert, a 6 ofert ostatecznie wycofano. Osoba, która wylicytowała sprzęt dostanie nie tylko jedyne na świecie takie urządzenie, ale będzie mogła odbyć 30-minutową rozmowę z jego twórcą.W zmodyfikowanym iPhone X port Lightning zastąpiony został w pełni funkcjonalnym USB-C. Złącze obsługuje zarówno ładowanie, jak i transfer danych. Wszystko dzięki inżynierii wstecznej łącza Apple C94 oraz wykonaniu autorskiej płytki dedykowanej ze złączem w nowym standardzie.Zachęcam do obejrzenia długiego filmu, poświęconego procesowi modyfikacji omawianego tutaj smartfona Apple.Źródło: Ken Pillonel