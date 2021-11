Smukły i wydajny laptop na pracy i nauki? Sprawdziłem Huawei MateBook 14s

Propozycja godna uwagi.

Bez wątpienia w ostatnich miesiącach jeszcze więcej czasu spędzamy przed komputerami. Dzieje się tak z wielu powodów, wliczając w to pracę i naukę zdalną. Szukając odpowiedniego komputera warto zatem postawić na solidny i wydajny sprzęt, który jednocześnie będzie mobilny.



Przez ostatnie tygodnie miałem okazję pracować na najnowszym notebooku Huawei MateBook 14s. Ten smukły komputer z 14,2-calowym ekranem zaskakuje pod wieloma względami, a z mojego doświadczenia wynika, że sprawdzi się zarówno do pracy, jak i nauki.





Źródło: Huawei





Solidna obudowa to podstawa



Wybierając laptopa warto myśleć przyszłościowo i celować w sprzęt, który będzie działał bez zarzutu przez wiele lat. Kluczowa jest zatem jakość wykonania, na której nie powinno się oszczędzać w przypadku komputera służącego zarówno do pracy, jak i multimediów.



MateBook 14s wykonano z aluminium - takie wykończenie z pewnością jest trwalsze niż tworzywo sztuczne. Jakość wykonania laptopa doskonale uwydatnia fakt, że mamy do czynienia ze sprzętem z segmentu premium.



Na uwagę zasługują też kompaktowe wymiary - okazuje się, że w niewielkiej obudowie udało się umieścić 14.2-calowy ekran, a całość waży 1,43 kg. Wszystko to dzięki naprawdę wąskim ramkom wokół ekranu - komputer wygląda nowocześnie, a jednocześnie minimalistycznie.



Do gustu przypadła mi zielona wersja kolorystyczna (ten mat wygląda świetnie!), ale miłośnicy bardziej stonowanego designu mogą sięgnąć po klasyczny warianty z szarym wykończeniem.





Źródło: Huawei



Obserwując rynek komputerów przenośnych z pewnością zauważyliście, że producenci dążą do miniaturyzacji, ale jednocześnie rezygnują z ważnych dla użytkowników portów i złącz. MateBook 14s na szczęście nie poszedł w tym kierunku i otrzymujemy dostęp do portów niezbędnych podczas codziennej pracy, jak dwa złącza USB-C 3.2 Gen 1 z obsługą transferu danych, ładowania oraz DisplayPort, pełnowymiarowe gniazdo HDMI 1.4, złącze audio 3,5 mm jack i port USB 3.2 Gen 1 typu A. To wystarczający zestaw, aby podłączyć niezbędne peryferia, czy użyć komputera podczas prezentacji.





Komfort pracy czyli ekran i klawiatura



Pamiętam czasy, gdy ekrany o rozdzielczości HD były standardem na rynku notebooków. Wówczas komputery wyposażone w matryce Full HD uważane były za sprzęt premium. Oczywiście kiepskiej jakości ekran oraz jego niska rozdzielczość diametralnie wpływały na komfort pracy. Dziś standardem jest Full HD, ale producenci tacy jak Huawei idą o krok dalej, co przekłada się na jeszcze lepsze wrażenia wizualne.



Podczas pracy z MateBook 14s doceniłem świetny ekran 2,5K FullView wykonany w technologii LTPS o przekątnej 14,2 cala, proporcjach 3:2 i rozdzielczości 2520 x 1680 pikseli. Serio, po styczności z panelem o takiej ostrości, trudno przesiąść się na zwykłego laptopa. W dodatku ekran oferuje częstotliwość odświeżania 90 Hz, co zdecydowanie wpływa na płynność prezentowanych treści.





Źródło: Huawei



Wysoka rozdzielczość oraz jasność ekranu na poziomie 400 nitów sprawiają, że nawet wielogodzinna praca przy komputerze może być komfortowa. Mało tego, w laptopie zastosowano technologię ochrony wzroku (dwa certyfikaty TÜV Rheinland), która redukuje niebieskie światło emitowane przez wyświetlacz oraz eliminuje migotanie obrazu.



Równie istotnym elementem jak ekran, jest dla mnie klawiatura. Na tym polu MateBook również nie zawodzi. Pisanie długich tekstów, odpisywanie na maile, praca z dokumentami - wszystkie te czynności można realizować bez przeszkód dzięki wyspowej klawiaturze z dużymi klawiszami ze skokiem na poziomie 1,5 mm. Co ważne, zajmuje ona zajmuje niemal całą przestrzeń roboczą oraz oferuje trzystopniowe podświetlenie.



Pamiętajcie też o bezpieczeństwie danych przechowywanych na komputerze - MateBook 14s wyposażony został w obsługę systemu Windows Hello, więc możemy logować się w wygodny sposób poprzez rozpoznawanie twarzy lub skanując odcisk palca przykładając palec do czytnika umieszczone na przycisku zasilania.





Wydajność i bateria to klucz do komfortowej pracy



Wychodzisz z domu, zapominasz ładowarki, a czeka Cię cały dzień spotkań i pracy? Nic straconego - Huawei MateBook 14s to sprzęt dosłownie stworzony do mobilnej pracy i przekonałem się o tym osobiście. Testując laptopa nie byłem w stanie rozładować go w ciągu jednego dnia pracy. Oznacza to, że na komputerze można pracować cały dzień, a po powrocie do domu obejrzeć jeszcze odcinek ulubionego serialu.



Zbawienne może okazać się szybkie ładowanie. Laptopa naładujesz za pomocą kompaktowej ładowarki USB-C o mocy 90 W. Wystarczy 15 minut, aby zyskać dodatkowe 3 godziny pracy. Co ważne, dzięki zastosowaniu uniwersalnego standardu wtyczki możesz również doładować smartfon, tablet i inne urządzenia.





Źródło: Huawei



Wszystkie wymienione wcześniej zalety MateBooka 14s dopełnia odpowiednia wydajność. Komputer dostępny jest w kilku konfiguracjach, a ja miałem okazję testować wariant z procesorem Intel Core i5-11300H, 16 GB pamięci RAM i dyskiem SSD 512 GB.



Zastosowana specyfikacja sprawia, że urządzenie poradzi sobie z wymagającymi programami, bez przeszkód uruchomisz kilkanaście kart w przeglądarce i kilka aplikacji w tle. Zintegrowany układ graficzny Intel Iris X nie da popisu w wymagających grach, ale można na nim ogrywać prostsze produkcje, obniżając uprzednio rozdzielczość czy jakość grafiki.





Udany notebook do pracy i nauki



Decydując się na zakup nowego komputera trzeba zwrócić uwagę na wiele aspektów, takich jak jakość wykonania, ekran, bateria czy wydajność. Huawei MateBook 14s to naprawdę rozsądna propozycja w swoim segmencie cenowym, która bez wątpienia sprawdzi się zarówno w pracy, jak i po godzinach, gdy chcemy zaserwować sobie nieco rozrywki.



Jeżeli szukasz dobrze wykonanego, kompaktowego notebooka z mocną baterią i świetnym ekranem, MateBook 14s to propozycja warta uwagi.



Partnerem artykułu jest firma Huawei