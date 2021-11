Xbox Series X za 10 000 dolarów wprost od Gucci

Ktoś chętny?





Xbox Series X od Gucci za 10 tys. dolarów

Gucci ogłosiło współpracę z firmą Microsoft, której owocem będzie unikatowa wersja konsoli Xbox Series X. Wyróżni się ona specjalnym wzornictwem oraz samym sposobem zapakowania, gdyż zamiast kartonu spodziewać możemy się ekskluzywnej torby. Wszystko to za jedyne 10 tys. dolarów.Od premiery konsoli Xbox Series X minął już nieco ponad rok i niestety wciąż trudno mówić o jej powszechnej dostępności. Microsoft jednak regularnie próbuje promować sprzęt i organizować akcje mające na celu zwiększenie zainteresowania produktem pomimo niewystarczającej podaży. Za przykład niech posłuży tytułowy projekt.Luksusowa marka Gucci zaprezentowała właśnie limitowaną edycję Xbox Series X. Wyprodukowanoi trzeba przyznać, że wyróżnia się on na tle standardowej wersji. Przede wszystkim, które wręcz oplata prostopadłościan. To oczywiście nie wszystko.Do zestawu dołączone są(normalnie mamy do czynienia z jednym). Nie zabrakło również nazwy marki, lecz jeśli mam być szczerym – pady nie robią aż takiego wrażenia. Przy pomocy Xbox Design Lab można samemu zaprojektować o wiele bardziej estetyczne akcesorium (no i o wiele taniej).Wisienką na torcie jest jednak sam sposób zapakowania Xbox Series X. Jak możecie zobaczyć na dołączonych zdjęciach,w stylistyce charakterystycznej dla Gucci. Bez wątpienia to właśnie ten element jest jednym z czynników ceny zestawu.Za limitowaną wersję konsoli należy zapłacić. Koszt standardowej odsłony urządzenia to z kolei 499 dolarów, więc mówimy o dosyć sporej różnicy. Taki stan rzeczy nie powinien jednak dziwić w przypadku marki Gucci i jestem pewien, że 100 sztuk sprzętu rozejdzie się w mgnieniu oka.Źródło i foto: Gucci