Sony tnie produkcję. Kupno PlayStation 5 będzie graniczyło z cudem

Już teraz w tej kwestii jest kiepsko.





Sony obniża prognozę ilości sprzedanych konsol





fot. Kamil S - Unsplash

Nowe informacje, które zostały podane przez serwis Bloomberg raczej nie przypadną Wam do gustu. Według osób zaznajomionych ze sprawą oraz informatorów znajdujących się blisko Sony - japońska firma ponownie została zmuszona do obcięcia produkcji konsol PlayStation 5. Dlaczego? Wszystko ze względu na ograniczenia w zakresie dostępności komponentów oraz kłopotów logistycznych.Co gorsza, od wielu miesięcy zakup PlayStation 5 można uznać za niebywałe szczęście. Czy tego typu sytuacja kiedyś się zmieni?Jeszcze kilka tygodni temu Sony odważnie celowało w 16 milionów zmontowanych i sprzedanych sztuk konsoli PlayStation 5. Okazuje się, że może być z tym problem. Firma zmniejszyła bowiem wspomnianą prognozę do 15 milionów sztuk.Co powoduje tego typu sytuację? Między innymi kwestie logistyczne, kłopoty z łańcuchami dostaw oraz brak półprzewodników w całej branży. Pod koniec października tego roku, Hiroki Totoki z Sony przekazał, że Japończykom jest bardzo ciężko utrzymać tempo, które założyli w pierwszym kwartale tego roku.Jednocześnie PlayStation 5 stała się najszybciej sprzedającą konsolą w historii Sony - w lipcu firma sprzedała 10 milionów sztuk swojego urządzenia. Od tego czasu jednak “PS piątka” pozostaje w tyle za poprzednią generacją, Playstation 4. Sony nie jest osamotnione w swoich problemach oraz walce o klientów.Rywal Japończyków, Nintendo również został zmuszony do zmniejszenia swoich prognoz związanych z konsolą Switch. Firma Valve z kolei przesunęła promocję szeroko zapowiadanego Steam Deck na luty 2022 roku - konsola miała oficjalnie zadebiutować jeszcze w grudniu tego roku. Frustracja graczy, którzy od miesięcy chcą kupić konsolę Sony rośnie w tempie wykładniczym. I nie ma się co temu dziwić - sam planowałem zakup tej konsoli, ale nie jest w stanie racjonalnie jej zamówić.Ile jeszcze utrzyma się tego typu sytuacja? Bardzo możliwe, że nawet do połowy 2022 roku.Źródło: TheVerge / fot. Charles Sims - Unsplash