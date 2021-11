GPD Pocket 3. Modułowy wydajny dotykowy minilaptop podbija Indiegogo

Zapewne kojarzycie chińską firmę GPD, która jest znana głównie z serii gamingowych minilaptopów GPD Win mających wbudowane w swoją bryłę gamepady (w pewnym sensie można je porównać do nadchodzącego Steam Decka). Jednak nie tylko tą serią GPD stoi. Jest też chociażby linia GPD Pocket o dość podobnych założeniach, ale skierowana raczej do pracy czy niekoniecznie gamingowej rozrywki. Niedawno wystartowano na Indiegogo z kampanią kolejnego urządzenia tej serii - GPD Pocket 3.



Duża moc w małej obudowie i moduły z KVM i RS-232, które docenią profesjonaliści

Niewielki laptop do pracy przypominający gabarytami tablet, a do tego z przekręcanym dotykowym ekranem i rysikiem (rozpoznaje aż 4096 poziomy nacisku). Tkwi w nim sporo mocy, a układ portów jest po części modułowy. GPD Pocket 3 ma jedynie 8 cali (ekran o proporcjach 16:10 i rozdzielczości 1920 x 1200 px) i wymiary 198 x 137 x 20 mm przy wadze 725 g. Takie maleństwo skrywa czterordzeniowy i ośmiowątkowy procesor Intel Core i7-1195G7 z grafiką Intel Iris Xe 96EU, 16 GB RAM LPDDR4x-3733 i 1 TB SSD PCIe NVMe.



Zapewne kojarzycie chińską firmę GPD, która jest znana głównie z serii gamingowych minilaptopów GPD Win mających wbudowane w swoją bryłę gamepady (w pewnym sensie można je porównać do nadchodzącego Steam Decka). Jednak nie tylko tą serią GPD stoi. Jest też chociażby linia GPD Pocket o dość podobnych założeniach, ale skierowana raczej do pracy czy niekoniecznie gamingowej rozrywki. Niedawno wystartowano na Indiegogo z kampanią kolejnego urządzenia tej serii - GPD Pocket 3.Niewielki laptop do pracy przypominający gabarytami tablet, a do tego z przekręcanym dotykowym ekranem i rysikiem (rozpoznaje aż 4096 poziomy nacisku). Tkwi w nim sporo mocy, a układ portów jest po części modułowy. GPD Pocket 3 ma jedynie 8 cali (ekran o proporcjach 16:10 i rozdzielczości 1920 x 1200 px) i wymiary 198 x 137 x 20 mm przy wadze 725 g. Takie maleństwo skrywa czterordzeniowy i ośmiowątkowy procesor Intel Core i7-1195G7 z grafiką Intel Iris Xe 96EU, 16 GB RAM LPDDR4x-3733 i 1 TB SSD PCIe NVMe.

Komputer może być używany tradycyjnie lub w trybie tabletu i w pełni obsługuje Windowsa 11 / Foto: GPD @ Indiegogo



W tańszym wariancie można wybrać Intel Pentium Silver N6000 (4 rdzenie i 4 wątki) z grafiką Intel UHD Graphics, 8 GB LPDDR4x-2933 i 512 GB SSD PCIe NVMe. SSD można dowolnie zamienić na inne we własnym zakresie (o ile będą miały te same długości).



W tańszym wariancie można wybrać Intel Pentium Silver N6000 (4 rdzenie i 4 wątki) z grafiką Intel UHD Graphics, 8 GB LPDDR4x-2933 i 512 GB SSD PCIe NVMe. SSD można dowolnie zamienić na inne we własnym zakresie (o ile będą miały te same długości).

Moduł z RS-232 przyda się przy kontroli wielu urządzeń przemysłowych czy diagnostycznych / Foto: GDP @ Indiegogo



Poza tym otrzymamy pełen komplet złącz i interfejsów: kamerkę internetową 2 Mpx, mikrofon, głośniki stereo, dwuzakresowe WiFi 6 ax, Bluetooth 5.0, przewodową kartę sieciową LAN 2,5 Gb/s, port Thunderbolt 4 (lub zwykłe USB 3.2 Gen 2 typu C z Pentiumem), HDMI 2.0b, 2 x USB 3.2 Gen 2 typu A, gniazdo audio minijack 3,5 mm combo, a do tego modułowe gniazda.





Wtedy zależnie od włożonego elementu możemy mieć jedno USB 3.2 Gen 1 (standardowy wariant modułu, inne są opcjonalne), mało popularny w typowych komputerach, ale wciąż przydatny do pracy w wielu profesjonalnych zastosowaniach RS-232 lub moduł KVM, który umożliwia użytkowanie GPD Pocket 3 w roli monitora i myszki oraz klawiatury dla innego komputera. Ostatnie dwa moduły mogą być wielką zaletą dla wielu profesjonalistów.



Mała klawiatura może być nie tak zła do pisania, ale wprowadzanie polskich liter będzie utrudnione

Ciekawym dodatkiem jest zabezpieczenie w postaci czytnika linii papilarnych, rysik i dotykowy ekran czy podświetlania klawiatura. Niestety podobnie jak inne produkty firmy, nie ma prawego klawisza Alt do wprowadzania liter ze znakami diakrytycznymi np. polskich z ogonkami. Obudowa wydaje się solidna dzięki wykorzystaniu metalu. Ogólnie sprzęt zapowiada się na wszechstronne i wydajne maleństwo. Szkoda tylko wspominanego braku prawego Alt czy mocno ściśniętej klawiatury z kilkoma nietypowo umieszczonymi guzikami oraz touchpada w niecodziennym prawym górnym rogu. Jednak poza Altem można to wybaczyć z racji konieczności upchnięcia klawiszy w naprawdę małej obudowie.



Poza tym otrzymamy pełen komplet złącz i interfejsów: kamerkę internetową 2 Mpx, mikrofon, głośniki stereo, dwuzakresowe WiFi 6 ax, Bluetooth 5.0, przewodową kartę sieciową LAN 2,5 Gb/s, port Thunderbolt 4 (lub zwykłe USB 3.2 Gen 2 typu C z Pentiumem), HDMI 2.0b, 2 x USB 3.2 Gen 2 typu A, gniazdo audio minijack 3,5 mm combo, a do tego modułowe gniazda.Wtedy zależnie od włożonego elementu możemy mieć jedno USB 3.2 Gen 1 (standardowy wariant modułu, inne są opcjonalne), mało popularny w typowych komputerach, ale wciąż przydatny do pracy w wielu profesjonalnych zastosowaniach RS-232 lub moduł KVM, który umożliwia użytkowanie GPD Pocket 3 w roli monitora i myszki oraz klawiatury dla innego komputera. Ostatnie dwa moduły mogą być wielką zaletą dla wielu profesjonalistów.Ciekawym dodatkiem jest zabezpieczenie w postaci czytnika linii papilarnych, rysik i dotykowy ekran czy podświetlania klawiatura. Niestety podobnie jak inne produkty firmy, nie ma prawego klawisza Alt do wprowadzania liter ze znakami diakrytycznymi np. polskich z ogonkami. Obudowa wydaje się solidna dzięki wykorzystaniu metalu. Ogólnie sprzęt zapowiada się na wszechstronne i wydajne maleństwo. Szkoda tylko wspominanego braku prawego Alt czy mocno ściśniętej klawiatury z kilkoma nietypowo umieszczonymi guzikami oraz touchpada w niecodziennym prawym górnym rogu. Jednak poza Altem można to wybaczyć z racji konieczności upchnięcia klawiszy w naprawdę małej obudowie.

Funkcja przeistoczenia GPD Pocket 3 w monitor i myszkę z klawiaturą przyda się np. przy serwerach / Foto: GDP @ Indiegogo



Wbudowana bateria 1000 mAh (38,5 Wh) zapewnia (w zależności od edycji z i7 lub Pentium) 2 lub 3 godziny intensywnej pracy i 9 lub 15 godzin prostych obciążeń. Producent dokłada ładowarkę USB-C 20V 2,25A, ale energię można podawać nawet z mocniejszego powerbanku USB-C. Teoretycznie nie jest to sprzęt skierowany dla graczy, ale jego mocniejsza wersja może też odpalić sporo bardziej wymagających tytułów dzięki zintegrowanej mobilnej karcie graficznej Intel Iris Xe 96EU, która jak na Intela ma naprawdę niezłą moc. Dokładnie ten sam chip siedzi w gamingowej edycji ostatnich minilaptopów GPD Win (choć pierwszy raz do wyboru jest też alternatywnie układ AMD z wbudowanym GPU).



Zamów GPD Pocket 3 już teraz i skorzystaj ze specjalnej zniżki dla wspierających na Indiegogo

Projekt można wesprzeć na Indiegogo pod tym adresem i tym samym załapać się na tańszą promocyjną cenę (zniżki od 23 proc. do 31 proc.). Wysyłki będą odbywać się planowo w styczniu 2022 roku. Do wyboru mamy GPD Pocket 3 z Intel Pentium i rysikiem za 2631 złotych, GPD Pocket 3 z Intel Pentium, rysikiem i 2 dodatkowymi modułami za 2956 złotych, GPD Pocket 3 z Intel Core i3 i rysikiem za 4043 złote oraz najdroższy wariant z Intel Core i7, rysikiem i dodatkowymi modułami za 4368 złotych.



Wbudowana bateria 1000 mAh (38,5 Wh) zapewnia (w zależności od edycji z i7 lub Pentium) 2 lub 3 godziny intensywnej pracy i 9 lub 15 godzin prostych obciążeń. Producent dokłada ładowarkę USB-C 20V 2,25A, ale energię można podawać nawet z mocniejszego powerbanku USB-C. Teoretycznie nie jest to sprzęt skierowany dla graczy, ale jego mocniejsza wersja może też odpalić sporo bardziej wymagających tytułów dzięki zintegrowanej mobilnej karcie graficznej Intel Iris Xe 96EU, która jak na Intela ma naprawdę niezłą moc. Dokładnie ten sam chip siedzi w gamingowej edycji ostatnich minilaptopów GPD Win (choć pierwszy raz do wyboru jest też alternatywnie układ AMD z wbudowanym GPU).Projekt można wesprzeć na Indiegogo podi tym samym załapać się na tańszą promocyjną cenę (zniżki od 23 proc. do 31 proc.). Wysyłki będą odbywać się planowo w styczniu 2022 roku. Do wyboru mamy GPD Pocket 3 z Intel Pentium i rysikiem za 2631 złotych, GPD Pocket 3 z Intel Pentium, rysikiem i 2 dodatkowymi modułami za 2956 złotych, GPD Pocket 3 z Intel Core i3 i rysikiem za 4043 złote oraz najdroższy wariant z Intel Core i7, rysikiem i dodatkowymi modułami za 4368 złotych.

Rysik z GPD Pocket 3 obsługuje ponad 4 tysiące poziomów nacisku / Foto: GPD @ Indiegogo



Oczywiście w każdym przypadku otrzymamy też wspominaną ładowarkę sieciową USB-C. Ceny nie są przesadnie niskie, ale sprzęt może okazać się świetnym kompanem w pewnych specyficznych zastosowaniach. Do tej pory zebrano już ponad 2,2 miliona złotych na Indiegogo, a główna część kampanii będzie jeszcze trwać przez 38 dni.



Zobacz również: Stary laptop MSI z drugim życiem. Przerobił go na desktop w stylu eko



Źródło i foto: GPD @ Indiegogo Oczywiście w każdym przypadku otrzymamy też wspominaną ładowarkę sieciową USB-C. Ceny nie są przesadnie niskie, ale sprzęt może okazać się świetnym kompanem w pewnych specyficznych zastosowaniach. Do tej pory zebrano już ponad 2,2 miliona złotych na Indiegogo, a główna część kampanii będzie jeszcze trwać przez 38 dni.Źródło i foto: GPD @ Indiegogo

Moduły z RS-232 i KVM dla profesjonalistów.