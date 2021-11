Stary laptop MSI z drugim życiem. Przerobił go na desktop w stylu eko

Starsze komputery z połamanymi i porysowanymi obudowami niekoniecznie muszą od razu lądować w śmietniku (tak naprawdę powinno oddawać się je do punktów zbiórki elektrośmieci, ale to pewne uproszczenie). Jeśli nawet nieco leciwy gamingowy laptop nie nadaje się już do rozgrywki w nowych tytułach, to i tak powinien mieć odpowiednią moc jako codzienna maszyna do prostszych zastosowań. Oczywiście wydajność energetyczna będzie po stronie nowszych prostszych konstrukcji, jednak wciąż można dać drugie życie takiemu sprzętowi.



Laptop MSI GE70 0ND z i7 3 gen i GTX 660M podstawą projektu z kanału Cat and Andrew

Pochodzący z USA Andrew prowadzący na YouTube kanał Cat and Andrew zajmuje się odrestaurowywaniem starych laptopów, czasem konsol czy innymi podobnymi projektami. Z obdrapanego nie do końca kompletnego komputera potrafi wyczarować świetnie wyglądającą i dobrze działającą, choć już nieco starszą pod kątem podzespołów maszynę. Jednak w swoim najnowszym wideo postanowił przerobić gamingowy laptop w niekoniecznie dobrym stanie i bez ekranu na ciekawy biurkowy komputer stacjonarny. I to od razu nasuwający skojarzenia ze stylem eko.



Baza do nowego projektu nie była w wyśmienitym stanie / Foto: Cat and Andrew @ YouTube



Podstawą był kupiony za grosze MSI GE70 0ND. Niegdyś była to całkiem niezła maszyna do grania z procesorem Intel Core i7-3630QM, 4 GB RAM DDR3, kartą graficzna GeForce GTX 660M (2 GB GDDR5), nagrywarką DVD i 750 GB HDD, a wszystko pracowało pod kontrolą systemu Microsoft Windows 7. Przeszukałem zasoby sieci i okazało się, że w chwili swojej świetności komputer kosztował około 4 tysiące złotych. Jak za gamingowy (choć jeszcze nie z najwyższej półki GPU) laptop naprawdę niedługo. Ale pamiętajmy, że wtedy realia były inne i sprzęt był ogólnie tańszy.



Stylowa nowa obudowa łącząca drewno, kamień, metal i roślinność

Najpierw Andrew wszystko rozkręcił i dokładnie wyczyścił. Początkowo planował całkowicie odbudować maszynę, ale stan komponentów nieelektronicznych skłonił go do zmiany zamiarów. Później pożegnał się z niemalże wszystkimi częściami obudowy i zaczął myśleć nad ciekawym rozplanowaniem wnętrzności laptopa w nowym miejscu. Wybór padł na połączenie drewna, metalu, sztucznej roślinności i (udawanej) kamiennej płyty.





Ostatnia część została stworzona z pomalowanego później w specjalny wzór grubego arkusza pleksi wyjętego z 19-calowego monitora. To właśnie do tej płyty wszystko zostało przyklejone i przykręcone z obu stron, a w formie metalowego zabezpieczenia podzespołów pojawiły się dwa biurowe pojemniki na papier, co zaowocowało też świetną wentylacją. Podpora i rama zostały wykonane z kawałków drewna, a wszystko wieńczy nieco sztucznego bluszczu i białe (w zasadzie lekko żółte) światełka LED.



Kilka drobnych usprawnień i stary laptop stał się przyjemną maszyną do codziennych prostych prac

Nie obyło się bez kilku zmian technicznych, co także musiało mocno wpłynąć na wrażenia z pracy urządzenia. Komputer zamiast HDD otrzymał SSD Samsung 870 EVO 1 TB, Windowsa 10 w miejsce 7, a RAM powiększył się z 4 GB do 8 GB. Miało być nawet 16 GB w dwóch kościach, ale widać laptop miał uszkodzenie uniemożliwiające pracę z pełnym zestawem pamięci. Co ciekawe, Andrew nie zrezygnował nawet z głośników i maszyna nie musi mieć podłączenia do zewnętrznego audio.



Nowe wcielenie MSI GE70 0ND wygląda obłędnie / Foto: Cat and Andrew @ YouTube



Oczywiście w obecnych czasach sprzęt nie jest bardzo wydajny. CPU wg userbenchmark można przyrównać do mobilnego niskonapięciowego Intel Core i5-10210U, a GPU jest nawet słabsze niż Nvidia GeForce GTX 1030 i bliżej mu do integry Intel UHD 750. Mimo wszystko do podstawowych czynności wystarczy, a Andrew z powodzeniem mógł oglądać wideo 4K z YouTube czy pograć w GTA V na full HD. Stara maszyna dostała drugie życie, a przy tym wygląda naprawdę genialnie.



Design z drewnem, kamieniem, roślinnością i metalem.