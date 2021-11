Granie na zakrzywionym ekranie ma sens? Sprawdzamy najnowszy monitor Huawei MateView GT 27

Monitory z zakrzywioną matryca w dalszym ciągu są pewnego rodzaju niszą na rynku. Gracze najczęściej wybierają urządzenia z płaskim wyświetlaczem nie tyle ze względu na swoje preferencje, co przez to, że nigdy wcześniej nie mieli okazji korzystać z żadnego modelu z zakrzywionym panelem. Wiecie, taki lęk przed nieznanym. Na przestrzeni wielu lat pracy dziennikarskiej miałem możliwość przetestowania co najmniej kilkunastu "wygiętych" modeli. Jak wygląda granie na takim sprzęcie? Jak kształtuje się jego codzienne używanie?



Czym różnią się od siebie zakrzywione monitory?

Na początku wypada wspomnieć o tym, że istnieją różne rodzaje zakrzywionych ekranów. Różnią się od siebie promieniem zakrzywienia, określanym w specyfikacji jako parametr "R". Najczęściej spotykane warianty mają zakrzywienie 3000R, 1800R oraz 1500R. Im mniejsza wartość, tym większa krzywizna. Dla przykładu, testowane przeze mnie na przestrzeni ostatnich miesięcy monitory



Ponadto naukowo udowodniono, że taka konstrukcja pozwala wykorzystać w pełni widzenie peryferyjne, pozwalając użytkownikowi być w centrum wydarzeń. Płaski ekran o tym samym polu widzenia wymusza więcej ruchów gałek ocznych, w większym stopniu męcząc wzrok. W dynamicznych FPS-ach dużo łatwiej jest skupić wzrok na całej powierzchni zakrzywionego ekranu 27- lub nawet 34-calowego niż panelu płaskiego o tej samej przekątnej.



Większe zakrzywienie, mniejsze zmęczenie

Nie wiem jak inni fani wirtualnej rozgrywki, ale ja lubię spędzić na zabawie w ulubione tytuły nawet kilka godzin w weekend. W trakcie testów Huawei MateView GT 27 odczuwałem odrobinę mniejsze zmęczenie podczas długotrwałych sesji z Diablo czy Overwatchem. Co więcej, mój wzrok nie wysilał się zanadto w trakcie codziennej pracy typowo biurowej.



No w porządku, ale jaka krzywizna monitora jest najlepsza? Jak bardzo zakrzywiony powinien być monitor do gier? Z jednej strony, wszystko zależy od Waszych preferencji. Z drugiej strony, matematyka nie kłamie. Podaje się, że ludzkie zakres ma zakres widzenia około 1000R i optimum jest dopasowanie krzywizny monitora do tej wartości. Jednym słowem warto rozglądać się za monitorami o krzywiźnie 1500R. Oczywiście najlepiej zerknąć na kilka modeli w sklepie i przekonać się samemu.



Test Huawei MateView GT 27 dowiódł też, że matrycę zakrzywioną dużo łatwiej równomiernie podświetlić, zwiększając przez to jakość obrazu. Pozostając przy kwestiach wizualnych należy pamiętać też o tym, że panele wykonane w tej technologii w mniejszym stopniu odbijają promienie słoneczne wpadające do pomieszczenia, niż analogiczne panele płaskie. To wszystko wpływa to znacząco na lepsze postrzeganie gier zgodnie z zasadą, iż ogólne wrażenia z zabawy są sumą różnych drobiazgów.



