Audictus Dopamine Pro to nowe słuchawki TWS z ANC. Nie odstraszają ceną

Interesująca propozycja.

Słuchawki TWS z ANC w rozsądnej cenie

Coraz większym zainteresowaniem cieszą się dokanałowe słuchawki TWS z ANC. Na fali popularności tego rodzaju produktów swoją ofertę rozszerza firma Audictus, która postanowiła zaprezentować swoje pierwsze urządzenie tego typu. Audictus Dopamine Pro to propozycja dla osób poszukujących słuchawek TWS z ANC w atrakcyjnej cenie.Audictus Dopamine Pro kosztują 299 złotych. Propozycja Audictusa jest sprzętem zamkniętym w wodoodpornej obudowie, wyposażonym w akumulatory, które wspomagane przez wodoodporne etui ze złączem USB-C są w stanie zapewnić nawet 16 godzin słuchania muzyki. Słuchawki bez etui przepracują ok. 4 godzin bez doładowywania. Co dość zaskakujące w tej klasie cenowej, ładujące pudełeczko obsługuje ładowanie bezprzewodowe.