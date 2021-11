Inno3D GeForce RTX 3080 Ti iChill X4 - karta graficzna z nietypowym chłodzeniem

Karta graficzna do grania w 4K.

Inno3D GeForce RTX 3080 Ti iChill X4, czyli karta graficzna do zabawy w 4K

Dostępność kart graficznych w ostatnim czasie nieznacznie się poprawia i pomimo że ich ceny nie spadają, a czasem wręcz rosną, to od czasu do czasu da się znaleźć coś we w miarę przyzwoitej cenie. Osoby, które mogą pozwolić sobie na zakup układu z najwyższej półki, powinny zwrócić swe spojrzenia w stronę Inno3D GeForce RTX 3080 Ti iChill X4. To jedna z ciekawszych propozycji, jakie zadebiutowały niedawno w polskich sklepach.Inno3D GeForce RTX 3080 Ti iChill X4 to urządzenie dla osób wymagających. Wymagających najwyższej wydajności oraz efektywnego układu chłodzenia. Cooler na karcie zajmuje 3 sloty na płycie głównej i jest długi na 300 milimetrów, wystając znacząco poza płytkę karty.