Szwedzi apelują o zakaz kopania kryptowalut w Unii Europejskiej

Unia Europejska podąży drogą Chin?

Zakaz kopania kryptowalut w Unii Europejskiej? To pomysł Szwedów

"Szwecja potrzebuje energii odnawialnej, zużywanej przez kopalnie kryptowalut, w celu dokonania efektywnej transformacji klimatycznej podstawowych usług. Zwiększone jej wykorzystanie przez górników zagraża zdolności naszego kraju do realizacji postanowień Porozumienia Paryskiego"

"W związku z powyższym należy zakazać energochłonnego procesu wydobywania aktywów kryptograficznych"

Ostatnio wiele słyszy się na temat kolejnych regulacji i zakazów, związanych z koniecznością redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Wczoraj informowaliśmy Was o tym, że Polska poparła zakaz sprzedaży samochodów spalinowych od 2035 roku , w ramach tzw. porozumienia z Glasgow. To nie koniec doniesień o ograniczeniach planowanych Unii Europejskiej. Szwecja zabiega o to, aby na terenie wspólnoty zakazano kopania kryptowalut.Wydobywanie kryptowalut wymaga ogromnych ilości energii elektrycznej. W efekcie tego niektóre kopalnie zaczęły korzystać z odnawialnych źródeł energii w obliczu narastającej krytyki. "Ekokopalnie" kryptowalut nie podobają się jednak Szwecji, która chce całkowitego ich zdelegalizowania.- deklaruje szwedzki organ nadzoru finansowego, Finansinspektionen.– dodali przedstawiciele szwedzkiego podmiotu, powołując się na to, że pogląd ten podziela również Szwedzka Agencja Ochrony Środowiska.Na trwającej w Glasgow konferencji COP26 mówi się też o innych problemach związanych z wykorzystaniem energii elektrycznej do kopania kryptowalut – bez względu na to, jak ekologiczne jest jej źródło. Jako jeden z problemów wymienia się... zwiększoną ilość odpadów elektrycznych. Według badań przeprowadzonych przez niderlandzki de Vries, wydobycie Bitcoinów generuje każdego roku taką samą ilość e-odpadów, co cała Holandia.