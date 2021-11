Czekacie na Steam Deck? Premiera urządzenia została opóźniona

Niestety.





Steam Deck dopiero w lutym 2022

Premiera urządzenia Steam Deck zostanie opóźniona o dwa miesiące. Przepraszamy za zaistniałą sytuację. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby zmniejszyć wpływ problemów związanych z globalnym łańcuchem dostaw na wysyłkę urządzenia. Jednak z powodu niedoboru materiałów komponenty nie docierają do naszych zakładów produkcyjnych na tyle szybko, byśmy mogli dotrzymać ogłoszonych wcześniej terminów.

Steam Deck nie zadebiutuje w grudniu, lecz dopiero w lutym 2022 roku. Taki komunikat wydała firma Valve argumentując swoją decyzję niedoborami materiałów niezbędnych do produkcji komponentów. Osoby, które zarezerwowały miejsce w kolejce nie stracą go – wszystko zostanie odpowiednio przesunięte w czasie.Od dłuższego czasu mamy do czynienia z niewystarczającą podażą półprzewodników i chipów. Popyt wśród producentów wielu urządzeń przy okazji wciąż jednak rośnie, co wcale nie ułatwia rozwiązania tego kłopotu. Zakup kart graficznych czy konsol nowej generacji za rozsądną cenę jest przez to naprawdę ogromnym wyzwaniem.Trwający od ponad roku problem dotknął również firmę Valve, która w grudniu planowała rozpocząć wysyłkę oczekiwanego urządzenia Steam Deck. Jak się jednak okazuje, zakładany termin został właśnie przesunięty na luty 2022 r. Jak możemy wyczytać z oficjalnego komunikatu Trochę niepokojąco brzmi zdanie: na podstawie naszych najnowszych szacunków powinniśmy móc rozpocząć wysyłkę urządzenia w lutym 2022 roku.i szczerze mówiąc – warto już teraz przygotować się na kolejne opóźnienia. Taka decyzja rzecz jasna nie jest zaskoczeniem, lecz mimo to z pewnością mamy do czynienia ze smutną wieścią dla wszystkich osób oczekujących na konsolę.Pozytywną informacją może być to, że– daty zostaną odpowiednio przesunięte w czasie. Dodatkowo można za 18 zł zarezerwować swój egzemplarz Steam Deck. Jeśli zdecydujecie się na zakup, to w lutym dołączycie do kolejki rezerwacji. Trzeba się jednak spodziewać, że będzie ona dosyć długa.