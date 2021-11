Xiaomi pracuje nad składanym smartfonem z klapką

Nowy konkurent dla modelu Galaxy Z Flip?

Taki sam, ale inny

Grafiki przedstawiające wspomniane urządzenie pojawiły się w sieci już lipcu, na portalu LetsGoDigital. Wówczas, powstały one w oparciu o zarejestrowany przez Xiaomi patent. Ogólnie, obudowa jest bardzo podobna do smartfona Samsunga, a znaków szczególnych należy szukać w detalach i stylistycznych smaczkach.



Smartfon widoczny na renderach w jednej wersji posiada dodatkowy, niewielki wyświetlacz do powiadomień na zewnętrznej części klapki, a w drugiej duży, okrągły moduł aparatów. Różnice wynikają z dwóch różnych odmian, które mają wejść na rynek - zwykłej i “Lite”.



Jak na razie nie mamy więcej danych na temat tego ciekawego modelu, ale sam fakt, że znajduje się w planach firmy, jest już obiecujący. Miejmy tylko nadzieję, że Xiaomi nie porzuci tego projektu, bo powstanie większej konkurencji na rynku składanych smartfonów może wyjść nam tylko na korzyść.



Źródło:



Xiaomi, jako jedna z największych marek w branży smartfonów, chce posiadać w swoim portfolio każdy rodzaj urządzeń. Dotychczas, firma stawiała jednak raczej na sprawdzone formy, może poza modelem, który nie jest na razie dostępny poza Chinami. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie sytuacja się zmieni, bowiem kilka źródeł donosi, że w fazie testów są nowe, składane smartfony.Niedawno informowaliśmy, że najprawdopodobniej trwają prace nad następcą MIX Folda, który może. Smartfon miałby zadebiutować jeszcze w tym roku i mieć budowę niemal identyczną, jak pierwowzór. Będzie to więc urządzenie w stylu Galaxy Z Folda, z dużym, niemal kwadratowym ekranem w środku i małym, zewnętrznym.Znany chiński leakster kryjący się pod pseudonimem Digital Chat Station udostępnił niedawno post, w którym wspomina o innym smartfonie Xiaomi, który także będzie składany. W tym wypadku mowa jednak o mniejszym modelu z klapką o konstrukcji bliźniaczej do Galaxy Z Flipa. Podobno, produkt jest już w fazie wewnętrznych testów.