Inteligentne zegarki TicWatch oficjalnie w Polsce

Niedrogie zegarki z Wear OS.

Każdy znajdzie coś dla siebie

TicWatch Pro 3 Cellular/LTE oprócz pozwalającego na dłuższe działanie baterii dwuwarstwowego wyświetlacza, wyposażony został w procesor Qualcomm Snapdragon Wear 4100 oraz 1 GB pamięci RAM i 8 GB pamięci flash. Bateria o pojemności 577 mAh na jednym ładowaniu, w zależności od intensywności użytkowania, działa od 3 do nawet 45 dni. Dzięki technologii NFC możliwe jest bezgotówkowe dokonywanie płatności. Model wyposażony został również w technologię WiFi i możliwość obsługi eSIM. Dostępny jest w kolorze czarnym w cenie 1799 zł.



TicWatch Pro 2020 wyposażony został w procesor Qualcomm Snapdragon Wear oraz 1 GB pamięci RAM, a także 4 GB pamięci flash i akumulator o pojemności 415 mAh. Posiada technologię warstwowego wyświetlacza, który w energooszczędnym trybie essential, po jednokrotnym naładowaniu, pozwala na pracę do 30 dni. Zegarek spełnia normę IP68, jest więc odporny na zalania i kurz, a standard wojskowy MIL-STD-810G gwarantuje działanie w wyjątkowo ekstremalnych warunkach, m.in. w temperaturze do -20ºC i do 50ºC. Funkcja TicHealth umożliwia monitoring tętna, snu i poziomu stresu. Model ten dostępny jest w kolorze czarnym i srebrnym za 1099 zł.



TicWatch E2 model posiada procesor Qualcomm Snapdragon Wear 2100, 4 GB pamięci flash i 512 MB pamięci RAM, akumulator o pojemności 415 mAh oraz klasę odporności 5 ATM, pozwalającą na pływanie do głębokości 50 m. Wyposażony jest w czujnik umożliwiający pomiar tętna oraz tryby sportowe, obsługiwane przez funkcję TicMotion AI. Smartwatch dostępny jest w kolorze czarnym w cenie 799 zł.



TicWatch S2 to też chipset Qualcomm Snapdragon Wear 2100 oraz 512 MB RAM i 4 GB pamięci flash. Pojemność baterii wynosi 415 mAh i na jednym ładowaniu zegarek ma działać do dwóch dni. Z kolei standard wojskowy MIL-STD-810G gwarantuje działanie w wyjątkowo ekstremalnych warunkach, czyli w temperaturze do -20ºC stopni i do 50ºC, nawet przy dużej wilgotności czy kurzu. Funkcja TicHealth umożliwia monitoring tętna, snu i poziomu stresu. Oprócz pomiaru aktywności sportowej, samouczące się algorytmy rozpoznają styl pływacki oraz policzą okrążenia i uderzenia w trakcie pływania. Wszystkie kluczowe pomiary wydajności, jak czas okrążenia, prędkość są automatycznie zapisane i wygenerowane zaraz po ukończeniu treningu. Model ten dostępny jest w kolorze białym w cenie 699 zł.





TicWatch GTH z baterią o pojemności 260 mAh, został wyposażony w czujniki, umożliwiające monitorowanie parametrów takich jak tętno, natlenienie krwi, temperatura ciała, analiza snu oraz poziomu stresu. Posiada 14 trybów sportowych i tryb TicMotion, automatycznie wykrywający rozpoczęcie aktywności, a dzięki klasie odporności 5 ATM możliwe jest korzystanie z niego podczas pływania. Dostępny jest w kolorze czarnym w cenie 399 zł.



Wszystkie modele są już dostępne w kilku znanych sklepach internetowych i u operatora Orange.



Do Polski weszła właśnie ciekawa marka akcesoriów ubieralnych - TicWatch. która już na początek oferuje siedem różnych modeli zegarków, w szerokim zakresie cenowym. Na uwagę zasługuje fakt, że TicWatche powstały dzięki pomocy internautów, którzy zebrali pieniądze na uruchomienie projektu w znanym serwisie crowdfundingowym Kickstarter. Pomysł na stworzenie atrakcyjnych cenowo zegarków, z wbudowaną funkcją analizy poziomu stresu, snu, czy monitorowania saturacji, był na tyle atrakcyjny, że przekonał do siebie prawie 20 tysięcy osób, które były w stanie zainwestować w niego swoje pieniądze (w sumie ponad 3 mln dolarów). Wkrótce okaże się, czy przekona także Polaków.Tak jak wspomniałem, TicWatch oferuje na początek bardzo szeroką gamę produktów, z różnych półek cenowych. Najtańszy zegarek został wyceniony na 399 zł, a najdroższy kupimy za 1799 zł. Oto wszystkie modele i ich najważniejsze cechy:wyposażony został w procesor Qualcomm Snapdragon Wear 4100 oraz 1 GB RAM i 8 GB pamięci na pliki, a także wydajny akumulator o pojemności 415 mAh, co umożliwia pracę urządzenia od 2 do 5 dni w trybie smart i do 30 dni w trybie energooszczędnym. Zegarek jest odporny na kurz i zalania – spełnia normy IP68. Został wyposażony w funkcję TicHealth, która pozwala mierzyć tętno, saturację, kontrolować jakość snu i poziom stresu oraz TicHearing, mierzącą hałas z otoczenia od 30 do 130 dB i ostrzegającą o potencjalnym uszkodzeniem słuchu. Posiada moduł NFC do płatności zbliżeniowych. TicWatch Pro S 2021 w kolorze czarnym dostępny jest w cenie 1199 zł.