Na co zwrócić uwagę wybierając monitor dla gracza? 5 najważniejszych zasad na przykładzie najnowszego Huawei MateView GT 27

Temat dotyczący wyboru najlepszego monitora dla miłośnika gier komputerowych jest stary jak świat, ale zawsze aktualny. Monitory dla graczy z roku na rok stają się coraz lepsze, oferując kolejne funkcje uprzyjemniające wirtualną rozrywkę. Ogromny wybór monitorów może przytłoczyć, podobnie zresztą jak stosowana w ich opisach terminologia. Jaki monitor dla gracza w 2021 roku wybrać i czym się kierować przy jego zakupie?Pierwszym z parametrów, na jakie należy zwrócić uwagę, jest rodzaj matrycy zastosowanej w monitorze. Kiedyś mówiło się, że monitor dla gracza po prostu musi wykorzystywać matrycę TN. Popularne niegdyś "TN-ki" charakteryzują się od zawsze najniższymi cenami na tle konkurencji oraz najlepszym (najniższym) czasem reakcji, przekładającym się na brak efektu smużenia. Matryce TN nie są jednak doskonałe - wręcz przeciwnie, mają liczne wady. Słabe odwzorowanie kolorów i kiepskie kąty widzenia dają się we znaki chociażby podczas oglądania filmów. Gracze na swoich komputerach nie tylko grają, prawda?Nowoczesne matryce IPS oferują świetne odwzorowanie kolorów i niezły czas reakcji. Niestety, monitory korzystające z dobrej klasy paneli tego rodzaju są drogie. Tańsze matryce nierzadko smużą, są nierównomiernie podświetlone i cechują się sporym backlight bleedingiem, prezentując przez to irytujące białe plamy w scenach, gdzie obraz powinien być idealnie czarny.Świetnym kompromisem wydają się matryce VA, będące rozwiązaniem kompromisowymi pomiędzy obydwoma powyższymi. Monitory z panelami VA to świetne czernie i bardzo wysoki kontrast, czyli atuty przydatne w grach. Ponadto, ekrany tego rodzaju mają dobre odwzorowanie barw, odpowiednie kąty widzenia oraz niski czas reakcji pikseli.Od wielu lat graczom poleca się monitory z przekątną obrazu wynoszącą 24 cale oraz panelami o rozdzielczości 1920x1080 pikseli. To w dalszym ciągu niezła propozycja, jednakże wyłącznie dla osób o mocno ograniczonym budżecie. W 2021 roku po prostu nie wypada polecać urządzeń z mniejszymi wyświetlaczami, jeśli w podobnych pieniądzach da się kupić coś większego i oferującego przy tym opcję włączenia wyższej rozdzielczości.Cała masa kart graficznych dostępnych na rynku umożliwia płynną zabawę w rozdzielczości 1440p, czyli 2560x1440 pikseli. Oczywiście mam tu na myśli nie tylko wymagające gry AAA, ale przede wszystkim tytuły e-sportowe pokroju Valorant, CS:GO, Apex Legends, Fortnite i inne, w które grają miliony osób na całym świecie. Dlaczego ktokolwiek miałby chcieć zrezygnować z bardziej szczegółowego obrazu na rzecz tego o niższej szczegółowości? Twój komputer poradzi sobie z grami w 1440p? Zapomnij raz na zawsze o rozdzielczości Full HD.

Temat częstotliwości odświeżania obrazu jest bardzo rozległy, ale można go przedstawić w bardzo przystępny sposób. Swego czasu większość monitorów wyświetlała obraz z częstotliwością 60 Hz. Oznaczało to, że w każdej sekundzie obraz odświeżany jest 60 razy, dzięki czemu monitor jest w stanie zaprezentować maksymalnie 60 klatek na sekundę, generowanych przez komputer.Wyobraź sobie teraz sytuację, w której monitor z matrycą 60 Hz jest podłączony pod kartę graficzną, generującą w danej grze na przykład 120 klatek na sekundę - za przykład niechaj posłuży niewymagający CS:GO. Monitor nie będzie w stanie wyświetlać każdej klatki, w związku z czym niektóre klatki będą pomijane. Oznacza to, że w rozgrywce online przeciwnika zobaczyć z niewielkim opóźnieniem. Opóźnieniem, które może decydować o tym, że zginiesz z jego rąk.Przy wyłączonej synchronizacji obrazu wyświetlacz będzie omijał niektóre klatki lub nie wyświetlał ich w całości, a gracz zobaczy efekt "skakania" animacji.W powyższym przypadku zobrazowano różnice w częstotliwości odświeżania oraz odstępem w wyświetlaniu kolejnych klatek, wyrażonym w milisekundach. Jeśli Twój komputer generuje więcej niż 60 klatek na sekundę w ulubionych grach, zrobisz doskonały użytek z monitora z matrycą 144 Hz lub nawet 165 Hz. Więcej klatek znaczy lepiej. Więcej megaherców znaczy lepiej. Połącz jedno z drugim i...Na wcześniejszej grafice zobrazowano czas pomiędzy wyświetlaniem kolejnych klatek, wyrażony w milisekundach. W przypadku monitora z panelem 165 Hz klatki odświeżane są co mniej więcej 6,06 ms. W tym kontekście niezmiernie ważnym jest czas reakcji matrycy, który powinien iść w parze z wysoką częstotliwością odświeżania obrazu, aby uniknąć efektu smużenia. Producenci chwalą się czasem reakcji na poziomie 1 ms w matrycach TN, ale prawda jest taka, że wcale nie potrzebujecie aż tak szybkiej matrycy.Testowany przeze mnie jakiś czas temu Huawei MateView GT 27 ma deklarowany czas matrycy na poziomie 4 ms GTG. Zmierzony czas niewiele od niego odstaje, głównie ze względu na specyfikę pracy matryc VA związaną z wyświetlaniem czerni, a urządzenie prezentuje ostry, płynny obraz w absolutnej większości gier.Pamiętajcie: czas reakcji deklarowany, a czas rzeczywisty to dwie różne kwestie. Huawei MateView GT 27 nie zawiódł nas w tej kwestii.Producenci kart graficznych na przestrzeni lat zrobili naprawdę wiele, aby zapewnić najwyższy komfort zabawy i pomóc producentom monitorów doskonalić ich konstrukcje. Przejawem tego są technologie AMD FreeSync i NVIDIA G-Sync, które mają za zadanie wyeliminować efekt rozrywania obrazu wywołany przez ewentualne opóźnienia. Wybierając monitor dla gracza dobrze jest szukać urządzeń z chociażby jednym z dwóch certyfikatów.Od jakiegoś czasu przystępne cenowo monitory z certyfikatem AMD FreeSync pozwalają na włączenie NVIDIA G-Sync nawet pomimo braku oficjalnej certyfikacji. W trakcie mojego testu Huawei MateView GT 27 z certyfikatem AMD FreeSync Premium bez problemu uruchomiłem na nim NVIDIA G-Sync, doświadczając przy tym płynniejszej rozgrywki, bez dodatkowych opóźnień.Warto nadmienić, że AMD FreeSync Premium oferuje funkcję LFC, czyli kompensację niskiej liczby klatek na sekundę. Jeśli Twój komputer dostanie zadyszki, generując liczbę klatek mniejszą od częstotliwości odświeżania monitora, sprzęt automatycznie wygeneruje niektóre klatki wielokrotnie w taki sposób, abyś nie doświadczył "przycinek".W grach chodzi przede wszystkim o dobrą zabawę, ale tą można zapewnić sobie także inwestując pieniądze w odpowiedni sprzęt, gwarantujący należyty poziom komfortu. Dobry monitor dla gracza wcale nie musi oznaczać ogromnego wydatku, wręcz przeciwnie. Sztuką jest kupić atrakcyjnie wyceniony sprzęt w sposób świadomy. Trzymamy kciuki za właściwe wybory.Huawei MateView GT 27 wyceniono w Polsce na 1699 zł i jest to propozycja zdecydowanie warta uwagi w tym budżecie.