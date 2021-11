Czy to najmniejsza konsola na świecie? Uroczy Thumby ma wielkość kciuka

Thumby napędza chip znany z Raspberry Pi Pico

Minikonsola Thumby może być ciekawym wejściem do nauki programowania

Obecnie niemalże każdy ma dość potężną osobistą przenośną konsolę w kieszeni, w końcu używamy smartfonów. Jednak rynek dedykowanych urządzeń nie umarł, a nawet przeżywa rozkwit dzięki Nintendo Switch, które niedawno otrzymało nową edycję OLED. Thumby nie ma ambicji być konkurencją dla tego typu urządzeń i ma zupełnie inny pomysł na siebie. Jest jedną z najmniejszych przenośnych minikonsol na świecie, a jej siła ma tkwić w prostych do stworzenia grach przygotowywanych przez społeczność skupioną wokół Thumby.Pod kątem możliwości, nie jest to przesadnie mocne urządzenie ani nawet ergonomiczne, jednak nie sposób powstrzymać uśmiechu, kiedy się na nie patrzy. Thumby ma tylko 29,5 x 18 x 8,5 mm i waży 4,7 g. Obsługuje się go D-padem i dwoma przyciskami akcji (jest też włącznik), które wyglądają naprawdę mikroskopijnie i trudno myśleć o sterowaniu w grach jako czymś bardzo wygodnym, szczególnie mając większe palce. Jednak dzięki temu Thumby schowamy nawet do tajemniczej mniejszej kieszonki w jeansach, do której nic nigdy się nie mieści, albo przyczepimy go do breloka z kluczami.Stworzoną przez TinyCircuits konsolkę Thumby napędza procesor Raspberry RP2040 (dwurdzeniowy ARM Cortex M0+ o taktowaniu 133 MHz) znany z Raspberry Pi Pico. Pamięć to śmiesznie wyglądające w obecnych czasach 2 MB (choć przy mało zaawansowanym ekranie i bardzo podstawowym chipie wystarczy), a ekran jest monochromatycznym OLED o rozdzielczości jedynie 72 x 40 px. Zamontowano też prosty głośnik. Wbudowane ogniwo 40 mAh (ładowane przez microUSB, szkoda że nie USB-C) wystarczy na około 2 godziny grania.Programowanie minikonsolki może odbywać się w środowisku MicroPython lub Arduino IDE. Producent przygotował też bardzo przyjazny interfejs webowy Thumby IDE, w którym wprost z jednej zakładki przeglądarki internetowej narysujemy grafiki i zaprogramujemy całe gry czy aplikacje. Wystarczy podłączyć Thumby kablem microUSB i zapoznać się z bogatymi tutorialami producenta. Co ciekawe, specjalnym kablem microUSB Thumby Link Cable zepniemy dwie konsolki do trybu multiplayer. A jeśli nie chcemy bawić się w programowanie, to możemy sięgnąć po propozycje z bazy, którą rozwija społeczność skupiona wokół Thumby. Domyślnie wgrano 5 przykładowych gier.