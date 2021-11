Deal! Smartfon z flagowym procesorem w rekordowo niskiej cenie na Allegro

Wydajność dzięki Snapdragon 888 5G

Więcej o smartfonie dowiecie się z naszej recenzji:

Smartfon z flagowym procesorem za mniej niż 1700 zł? Nieczęsto zdarzają się takie promocje. Tymczasem w oficjalnym sklepie internetowym marki realme pojawiła się przecena na Realme GT 8/128 GB. Urządzenie przeceniono o okrągłe 500 zł.Oczywiście trzeba się spieszyć bowiem oferta, którą znajdziecie pod tym linkiem , obejmuje zaledwie 214 szt. smartfonów.Czym wyróżnia się omawiany model? Przede wszystkim wydajnością bowiem na pokładzie znajdziemy topowy procesor Snapdragon 888 5G. Ale to nie wszystko, na froncie realme GT znajdziemywspierający częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz. Pod wyświetlaczem znajduje się czytnik linii papilarnych. Zastosowana tu bateria 4500 mAh wspiera standard, co przekłada się na czas ładowania od 0 do 100% na poziomie zaledwie 35 minut.Mocy obliczeniowej realme GT dostarcza układ, sparowany w zależności od wariantu z 8 lub 12 GB pamięci RAM. Użytkownicy na swe dane otrzymują 128 lub 256 GB szybkiej pamięci w standardzie UFS 3.1.Zdjęcia wykonamy za pomocą potrójnego aparatu głównego z sensorem 64 Mpix (Sony IMX 682), wspieranego przez obiektyw ultraszerokokątny sparowany z matrycą 8 MPix oraz moduł 2 MPix z obiektywem makro. Aparat do selfie to sensor 16 Mpix (Sony IMX 471). Smartfon ma też głośniki Dolby Atmos Dual Stereo oraz wyjście jack 3,5 mm dla osób preferujących klasyczne słuchawki przewodowe.Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów, urządzenie możecie kupić za 1699 zł na Allegro