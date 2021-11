POCO M4 Pro 5G oficjalnie. Najlepszy smartfon za 1000 złotych?

Dla tych, co nie lubią przepłacać.

Kompletne wyposażenie, dużo lepsza wydajność

Ceny, tradycyjnie, bardzo rozsądne

Rodzina smartfonów POCO powiększyła się dzisiaj o nowy model - M4 Pro 5G, będący następcą udanego i lubianego. To kolejne urządzenie dedykowane klientom, którzy chcą korzystać ze wszystkich możliwości nowoczesnego smartfona, ale nie mają przy tym ochoty wydawać na niego fortuny.Nie widziałem jeszcze POCO M4 Pro 5G na żywo, ale na zdjęciach smartfon wygląda na bardziej elegancki i subtelniej zaprojektowany niż poprzednik. Choć kolorystyka i ogólna stylistyka pozostały podobne, bardziej rozbudowany moduł aparatu i ładniejsze kształty sprawiają, że urządzenie wygląda jakby poważniej.Ekran ma przekątną 6,6 cala, rozdzielczość Full HD+, a maksymalne odświeżanie do 90 Hz. Jest to panel IPS o szczytowej jasności wynoszącej 450 nitów. POCO chwali się też, że smartfon ma wyższą częstotliwość próbkowania dotyku - 240 Hz.Największy postęp względem poprzednika widać w kwestii procesora. W M4 Pro 5G zastosowano nowoczesny chipset Mediateka - Dimensity 810. To 8-rdzeniowa jednostka, składająca się z dwóch rdzeni Cortex-A76 pracujących z częstotliwością 2,4 GHz, sześciu rdzeni ARM Cortex-A55 2,0 GHz oraz GPU ARM Mali-G57 MC2. Pierwsze testy tego układu pokazują, że jest to procesor o niezłej wydajności, a do tego z mniejszym zapotrzebowaniem na energię, niż użyty w M3 Pro Dimensity 700.