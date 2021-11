Premiera Redmi Watch 2 Lite na AliExpress. Smartwatch kupisz teraz w świetnej cenie

Nowy zegarek kusi wyglądem i ceną.

Redmi Watch 2 Lite to smartzegarek, który niedawno miał swój debiut na rynku. W dniach 11 – 12 listopada kliencibędą mieli okazję zakupić zegarek w niezwykle korzystnej cenie - $59,99 czyli ok. 240 zł Cechą wyróżniającą Redmi Watch 2 Lite jest jego 1,55-calowy kolorowy wyświetlacz dotykowy. Jak podaje producent, udało mu się osiągnąć ażpokrycia koperty wyświetlaczem, co jest wynikiem o 10% lepszym niż w starszych modelach Mi Watch Lite. Ekran wyświetlacza działa w rozdzielczości 320 x 360 pikseli o zagęszczeniu 311 ppi. Tarczę zegarka możemy spersonalizować za pomocą ponad 100 dostępnych motywów.