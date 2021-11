Google okłamało konsumentów? Pixel 6 ładuje się wolniej, niż sugerowano

Warto się temu przyjrzeć.

Inne spostrzeżenia z testu

Przebieg ładowania smartfonu Google Pixel 6 Pro za pomocą akcesoryjnej ładowarki Google USB-C 30 W. | Źródło: Android AuthorityŁadowanie Google Pixel 6 Pro do pełna (akumulator 5000 mAh) zajmuje około 111 minut. Wynik ten uzyskano przy wyłączonych ustawieniach Adaptive Charging i Adaptive Battery.Szczytowy pobór mocy na poziomie 22 W utrzymuje się do ok. 50% naładowania, co zajmuje około 31 minut, co jest zgodne z reklamą. Po początkowym okresie szybszego ładowania - choć nie tak szybkiego, jak można by oczekiwać po mocy ładowarki - moc wysyłana do telefonu spada do 15 W przy około 62% pojemności baterii. Utrzymuje się na stałym poziomie, aż do dalszego spadku do zaledwie 12 W przy 75% pojemności, co zajmuje około 53 minut. Od tego momentu moc ponownie utrzymuje się na stałym poziomie, aż do uzyskania 85% naładowania po około 63 minutach, po czym moc stopniowo spada do zaledwie 2,5 W (!) do czasu, gdy bateria jest pełna.Redaktorzy Android Authority zwrócili uwagę na wysoką kulturę procesu ładowania, podczas którego smartfon nie nagrzewa się do temperatury wyższej niż 35 stopni. Z jednej strony, to dobrze dla żywotności baterii. Z drugiej... Gdzie obiecywane ładowanie 30 W?W tym miejscu wypada porównać proces ładowania Google Pixel 6 do Google Pixel 5 oraz Samsung Galaxy S21 Ultra. Pozwala to lepiej zrozumieć, jak tak naprawdę przebiega ładowanie nowoczesnych smartfonów. Widać tu jak na dłoni, że spadek mocy ładowania jest normą, ale algorytm ładowania Google jest po prostu niezbyt efektywny.Przebieg ładowania smartfonów Google Pixel 6 Pro, Google Pixel 5 i Samsung Galaxy S21 Ultra za pomocą dedykowanych im ładowarek USB-C o różnej mocy (odpowiednio: 30 W, 18 W, 25 W). | Źródło: Android AuthorityCo zaskakujące, ładowarka o mocy 18 W naładowała Google Pixel 6 Pro do 100% w czasie 121 minut. Droższa ładowarka o mocy 30 W zrobiła to w czasie 111 minut, niewiele krótszym. Do poziomu 50% wyniki te wynosiły odpowiednio 31 i 40 minut. Czy warto kupić droższą ładowarkę? Kalkulacje pozostawiam Wam.Trudno nie być rozczarowanym wynikami nowych smartfonów Google, które ładowane są wolniej od propozycji Samsunga i Apple, które znajdują się i tak daleko w tyle za najlepszymi w tej kwestii.Źródło: Android Authority