Dreame P10 i P10 Pro - skuteczne odkurzacze w promocji z wysyłką z Polski

Tanie i skuteczne odkurzacze pionowe.



Dreame P10 i P10 Pro to jedne z najnowszych modeli odkurzaczy pionowych, które zostały przecenione w związku z wyprzedażą, organizowaną z okazji chińskiego Dnia Singla. Oba zwracają uwagę swoimi parametrami, możliwościami, a teraz również atrakcyjną ceną. Co to za urządzenia i dlaczego warto się nimi zainteresować?



Jeśli w Twoim domu nie zagościł jeszcze odkurzacz bezprzewodowy, to nadarza się okazja, aby zmienić ten stan rzeczy. Urządzenia tego rodzaju są lekkie, poręczne i skuteczne. Ich masa ułatwia korzystanie z nich dzieciom i osobom starszym, a brak przewodów pozwala zapomnieć o wiecznie splątanych kablach.



W trakcie trwającej na AliExpress wyprzedaży w dobrych cenach da się kupić odkurzacze Dreame P10 i Dreame P10 Pro. Wystarczy skorzystać z oferowanych przez nas kodów, aby uzyskać najlepsze ceny. Jakie?



Dreame P10 - 183 euro - ok. 840 złotych z wliczonym podatkiem VAT

Dreame P10 i P10 Pro - co to za odkurzacze?

Dreame P10 Pro to droższy z modeli, wyposażony w silnik o mocy 410 W i mocy ssania na poziomie 130 AW (ciśnienie 22 kPa). Odkurzacz zwraca uwagę baterią o pojemności 2500 mAh, która po ładowaniu przez ok. 3,5 godziny jest w stanie zapewnić 60 minut sprzątania na najniższym z trzech poziomów ssania (tryb Eco). Bezszczotkowy silnik gwarantować ma cichą pracę, a moduł na nieczystości o pojemności 500 ml długi interwał pomiędzy opróżnianiem.







Praktyczny wyświetlacz informuje użytkownika o wybranym trybie odkurzania i stanie naładowania baterii. Filtr jest w stanie wychwycić 99,89% cząsteczek o wielkości nawet zaledwie 0.3 μm, by sprzęt działał jeszcze skuteczniej. Skuteczność odkurzania poprawia obrotowa szczotka. Masa odkurzacza to zaledwie 1,63 kg.



Dreame P10 to sprzęt odrobinę tańszy i wyposażony w 350-watowy silnik o mocy ssania określanej na 100 AW (ciśnienie 20 kPa). Zasilany przez baterię o pojemności 2000 mAh zapewnia do 50 minut pracy. Do wyboru 3 tryby działania, prezentowane na elektronicznym wyświetlaczu.



