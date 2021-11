Snapdragon 898 jeszcze w tym miesiącu. Nowy chipset to prawdziwa bestia

Dzieje się.



Kolejne generacje flagowych układów Qualcomm Snapdragon zapewniają coroczny skok wydajnościowy nowym smartfonów z najwyższej półki. Następca SoC Snapdragon 888 miał zadebiutować jeszcze w tym roku i wiemy już, że stanie się to nieco szybciej niż prognozowano. Chiński leakster DigitalChatStation zdradził, że najnowszy Snapdragon 898 pojawi się w telefonach przed końcem listopada bieżącego roku.



Pierwsze smartfony z układem Snapdragon 898

Qualcomm SM8450, czyli Snapdragon 898, zostanie wykonany w 4-nanometrowym procesie technologicznym. Układ Qualcomm SM8475, czyli Snapdragon 898+ ma zaliczyć swój debiut mniej więcej w połowie 2022 roku.



