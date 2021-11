Pierwszy iPhone z USB-C wystawiony na sprzedaż. Cena szokuje

Wielu chce go mieć.

iPhone z USB-C na sprzedaż

"gwarantuję, że telefon będzie działał, gdy go otrzymasz, ale jeśli nie zastosujesz się do moich wskazówek, będziesz zdany na siebie. Więc w zasadzie możesz z nim robić, co chcesz, ale nie oczekuj niczego ode mnie, jeśli postąpisz niezgodnie z instrukcjami. To tylko prototyp."

Mniej więcej w połowie października przedstawialiśmy Wam pierwszy na świecie smartfon iPhone z USB-C . Spokojnie, to nie Apple zmieniło swoją politykę i dostosowało się do zaleceń Unii Europejskiej . Urządzenie to jest dziełem zdolnego inżyniera robotyki, Kena Pillonela. Twórca niezwykłego telefonu postanowił wystawić go na sprzedaż. Cena wywołuje opad szczęki, ale prawdopodobnie i tak znajdzie się ktoś, kto postanowi go kupić.Omawiany tu smartfon to zmodyfikowany iPhone X, w którym port Lightning zastąpiony został w pełni funkcjonalnym USB-C. Złącze obsługuje zarówno ładowanie, jak i transfer danych. Wszystko dzięki inżynierii wstecznej łącza Apple C94 oraz wykonaniu autorskiej płytki dedykowanej ze złączem w nowym standardzie. Urządzenie wystanowiono na sprzedaż w serwisie eBay.iPhone X z USB-C licytowany jest już przez 150 osób. Obecna cena jest zawrotna i wynosi już 100 100 dolarów, czyli ok. 400 000 złotych. Nie jestem przekonany czy oferty pochodzą od internetowych trolli, czy może ktoś z zasobnym portfelem faktycznie jest w stanie zapłacić tak duże pieniądze za jedyny taki smartfon na świecie.Opis mówi jasno:Tylko i aż prototyp.Źródło: mat. własny