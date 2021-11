Lubiane procesory Intel Core bez obsługi DirectX 12 w zintegrowanym GPU

Ostrożnie.

Intel wyłącza obsługę DirectX 12 na iGPU w starszych procesorach

Istnieje kilka modeli procesorów marki Intel, których użytkowanie wspominam bardzo miło po dziś dzień. Przykłady? Proszę bardzo. Chociażby dwurdzeniowy Intel Core 2 Duo E8400, Intel Core i5-4670K oraz Intel Core i5-9600K. Co ciekawe, z drugiego z nich po dziś dzień korzysta naprawdę wielu miłośników gier komputerowych, co pokazują liczne komentarze pod naszymi filmami na TikToku . Niestety, dla posiadaczy tych układów nie mamy najlepszych wieści.Jeśli Twój komputer korzysta z procesora Intel Core 4. generacji oraz zintegrowanego w nim układu graficznego Intel HD 4600, następna aktualizacja sterownika graficznego sprawi Ci nie lada kłopot. Producent ogłosił dzisiaj, że kilka rodzin procesorów straci oficjalne wsparcie dla systemu API DirectX 12 z powodu "potencjalnej luki w zabezpieczeniach". Ta może umożliwić cyberprzestępcom eskalację uprawnień. Co to oznacza w praktyce?Użytkownicy, którzy zaktualizują sterownik karty graficznej stracą możliwość korzystania z DirectX 12. Gry i inne programy, które na nim bazują, nie będą już działać, ale te z trybami zgodności, które mogą współpracować z DirectX 11 lub niższym, powinny się uruchamiać.Problem dotyczy także mniej popularnych układów z grafikami Intel Iris Pro 5200, 5100, Intel HD Graphics 5000, 4600, 4400, 4200. Na liście są CPU z rodziny Intel Core i5 4. generacji oraz bazująze na nich Pentium oraz Celeron.Obsługa DirectX 12 zakończy się dla omawianych procesorów począwszy od wersji sterownika graficznego Intel 15.40.44.5107. Nie instalując go użytkownicy układów narażają się na potencjalne niebezpieczeństwo. Nie robiąc tego, godzą się na poważne ograniczenie ich funkcjonalności. Tragiczny wybór. Uwaga: sterownik może zostać zainstalowany automatycznie przez system Windows.Źródło: Intel