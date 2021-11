Nowe samochody BMW bez dotykowych ekranów. Rekompensata jest kiepska

Sprawdź modele bez ekranów dotykowych.

Samochody BMW bez dotykowych ekranów

BMW 3 (G20)

BMW 4 (G22 / G23 - coupe i cabrio)

BMW 4 (G26 - Gran Coupe)

BMW Z4 (G29)

BMW X5 (G05)

BMW X6 (G06)

BMW X7 (G07)

Kryzys na rynku półprzewodników daje się we znaki wielu różnym branżom. Gracze narzekają na problemy z dostępnością kart graficznych i ich astronomiczne ceny, ale producenci układów tego rodzaju wcale nie są w najgorszej sytuacji. W trudniejszym położeniu znajdują się koncerny motoryzacyjne, które ze względu na rynkowe braki nie tylko doświadczają regularnych przestojów w produkcji, ale też nierzadko są zmuszone wydawać klientom pojazdy bez niektórych elementów wyposażenia. Za przykład niechaj posłuży BMW.Według informacji przekazywanych przez założyciela popularnego w Stanach Zjednoczonych forum Bimmerfest, BMW wycofuje dotykowe ekrany z wielu swoich pojazdów. Ze względu na braki półprzewodników funkcji tej zostaną pozbawione modele:Wymienione wyżej pojazdy będą sprzedawane z kodem opcji 6UY - "Usunięcie ekranu dotykowego". Funkcjami na ekranie pojazdu będzie można zawiadywać za pomocą dobrze znanego pokrętła iDrive.W USA nabywcy ww. modeli BMW w ramach rekompensaty mogą liczyć na zniżkę w wysokości 500 dolarów, czyli ok. 2000 złotych. To niedużo, zważywszy na to, że samochody z opcją Parking Assistant Package (5DN/ZPK) stracą funkcję autonomicznego wycofywania się z zajętego wcześniej miejsca parkingowego, polegającą na odtworzeniu trasy wjazdu. Takie modele otrzymają dodatkowe oznaczenie ZUY.Biorąc pod uwagę na wydłużony czas oczekiwania na niektóre samochody, wahający się nawet pomiędzy 6 i 12 miesiącami, być może warto uzbroić się w cierpliwość i... poczekać do 2023 roku, kiedy to kryzys półprzewodników ma się zdaniem wielu ekspertów zakończyć.Źródło: bimmerfest