Pixel Fold coraz bliżej. Android 12L, chipset Google i atrakcyjna cena

Samsung ma się czego obawiać.

Źródło: LetsGoDigital / Waqar Khan



Google znowu zagra ceną

Odejście od flagowych podzespołów w kwestii aparatu może być jednak jedną z kilku przesłanek świadczących o tym, że Google chce, aby Pixel Fold był urządzeniem atrakcyjnym cenowo. Byłoby to spójne ze strategią zastosowaną w serii Pixel 6, której jedną z głównych zalet jest świetna wycena na tle konkurencji. Myślę, że w momencie premiery możemy więc spodziewać się ceny wynoszącej około 1500 dolarów (300 dolarów mniej niż Z Fold 3).



Choć nie mamy jeszcze kompletu danych, na temat specyfikacji składanego Pixela, jest niemal pewne, że za jego wydajność odpowie układ Tensor. To dobra informacja, ponieważ póki co, chipset zbiera jedynie pozytywne opinie. Poza tym, na pokładzie ma pracować Android 12 w nowej wersji L, dedykowany urządzeniom z dużymi ekranami.



Ostateczna forma obudowy Pixela Fold nie została jeszcze potwierdzona, ale z tego, co prezentują wizualizacje opublikowane w sieci, może być ona bardzo podobna do serii Galaxy Z Fold. Będziemy więc mieli urządzenie z dwoma ekranami, jednym (mniejszym) na zewnętrznej części obudowy i większym wewnątrz.



Źródło:



Odejście od flagowych podzespołów w kwestii aparatu może być jednak jedną z kilku przesłanek świadczących o tym, że Google chce, aby Pixel Fold był urządzeniem atrakcyjnym cenowo. Byłoby to spójne ze strategią zastosowaną w serii Pixel 6, której jedną z głównych zalet jest świetna wycena na tle konkurencji. Myślę, że w momencie premiery możemy więc spodziewać się ceny wynoszącej około 1500 dolarów (300 dolarów mniej niż Z Fold 3).Choć nie mamy jeszcze kompletu danych, na temat specyfikacji składanego Pixela, jest niemal pewne, że za jego wydajność odpowie układ Tensor. To dobra informacja, ponieważ póki co, chipset zbiera jedynie pozytywne opinie. Poza tym, na pokładzie ma pracować Android 12 w, dedykowany urządzeniom z dużymi ekranami.Ostateczna forma obudowy Pixela Fold nie została jeszcze potwierdzona, ale z tego, co prezentują wizualizacje opublikowane w sieci, może być ona bardzo podobna do serii Galaxy Z Fold. Będziemy więc mieli urządzenie z dwoma ekranami, jednym (mniejszym) na zewnętrznej części obudowy i większym wewnątrz.Źródło: Androidcentral 9to5google / fot. tyt. Waqar Khan

O smartfonie Pixel z elastycznym ekranem mówi się już od kilku miesięcy. Początkowo, przecieki donosiły, że zadebiutuje on wraz z Pixelem 6, jednak, jak wiemy, to się nie stało. Aktualnie, w sieci pojawiają się informacje, że debiut został zaplanowany na początek przyszłego roku i póki co, pozostaje trzymać się tej wersji. Jest ona tym bardziej prawdopodobna, że coraz więcej sygnałów wskazuje na zbliżającą się premierę. Ostatnim, jest zapis odnaleziony w aplikacji Google Camera APK, oznaczony jako “isPixel2022Foldable”.W przeszłości, wyśledzono w ten sposób poprzednie generacje smartfonów i przecieki oparte na ich podstawie, z reguły się sprawdzały.Oprócz faktu istnienia modelu i planowanej daty premiery, odnaleziony zapis ujawnia też jedną, dosyć zaskakującą informację. Chodzi o sensor, który ma być podstawą aparatu Folda. Będzie to jednostka Sony IMX363, znana między innymi z Pixela 3, mającego premierę w 2018 roku. Nie można co prawda narzekać na jakość aparatów starszych smartfonów Google, ale zastosowanie tej samej technologii w 2022 roku wydaje się być lekką przesadą.