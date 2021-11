Produkty dla graczy w Rossmannie na święta. Ceny są niskie

Zestaw dla gracza za 100 złotych.

Produkty dla graczy w Rossmannie

Wielokrotnie pisaliśmy już o wyprzedażach taniej elektroniki w znanych sieciach dyskontów. Cyklicznie informujemy Was o ciekawych i niedrogich tech gadżetach trafiających do oferty sklepów Biedronka, Netto i Lidl. Statystyki pokazują, że lubicie o nich czytać. Nie spodziewaliśmy się, że będziemy donosić o interesujących produktach z... Rossmanna. Tymczasem, garść akcesoriów da się kupić zarówno w sklepie internetowym, jak i sklepach stacjonarnych.Uwagę z miejsca zwraca zestaw do gier dla graczy. Akcesoria gamingowe firmy i-Star World - myszkę, klawiaturę i wyglądające na całkiem wygodne słuchawki - wyceniono na 99 złotych . To dość atrakcyjna cena, biorąc pod uwagę ich ceny poza zestawem. Klawiatura membranowa kosztuje w przecenie 49,99 złotych , myszka 34,99 złotych , a słuchawki 49,99 złotych