Szczoteczki Oclean w dobrej promocji. Poznaj wszystkie modele

Każdy kto interesował się choć w niewielkim stopniu tematem sonicznych szczoteczek do zębów musiał słyszeć o marce Oclean, należącej do Xiaomi. Od kilku lat oferuje ona bogate w funkcje urządzenia w naprawdę atrakcyjnych cenach. Oclean to jednak nie tylko nowoczesne szczoteczki do zębów. Firma zajmuje się produkcją również innych produktów do pielęgnacji jamy ustnej - przenośnych irygatorów, ciekawych sterylizatorów do szczoteczek, praktycznych uchwytów oraz nici dentystycznych.To właśnie Oclean wprowadził na rynek pierwszy na świecie bezszczotkowy silnik Maglev. W ofercie znajdziemy inteligentną soniczną szczoteczkę do zębów z kolorowym ekranem dotykowym, czy też sterylizator na szczoteczki Oclean S1, usuwający z nich nawet 99% bakterii. Urządzenia Oclean łączą estetyczny design i innowacyjne funkcje, które pozwalają milionom użytkowników na całym świecie uniknąć przykrych niespodzianek u stomatologa.Wspominam o tym wszystkim nie bez powodu. Podczas trwającej właśnie wyprzedaży można nabyć kilka rewelacyjnych produktów tego producenta, w mocno obniżonych cenach.Oclean X Pro to bez dwóch zdań jedna z najlepszych szczoteczek dostępnych na rynku. Uwagę zwraca obecność dotykowego ekranu o przekątnej 0,96-cala, pozwalającego zmieniać kluczowe ustawienia szczotkowania oraz wyświetlającego podpowiedzi związane z higieną jamy ustnej.Oclean X Pro jest zasilana przez bezszczotkowy silnik Maglev o prędkości 42 000 pulsów na minutę. Akcesorium za sprawą wbudowanego żyroskopu wie, które strefy uzębienia użytkownik pomija i na których powinien skupić się mocniej. Do wyboru są aż 32 intensywności szczotkowania dla każdego z trybów. Czas pracy na pojedynczym ładowaniu baterii wynosi nawet 30 dni.Cena Oclean X Pro w promocji to ok. 213 złotych z kodem zniżkowymOclean AIR 2 usuwa płytkę nazębną nawet 10 razy skuteczniej niż zwykła szczoteczka. Użytkownik może wybierać pomiędzy dwoma prędkościami drgań - szczotkowaniem standardowym oraz delikatnym.To idealna propozycja dla najmłodszych i starszych użytkowników dzięki prostocie obsługi. Wszystkimi funkcjami zawiaduje się z poziomu jednego przycisku. Bezprzewodowa ładowarka pełni jednocześnie funkcję podstawki. Do wyboru wiele różnych kolorów. Co ważne: wybór końcówek jest bardzo duży.Cena Oclean AIR 2 w promocji to ok. 103 złote Irygator pomaga skutecznie czyścić przestrzenie międzyzębowe za pomocą wody i powietrza, stanowiąc idealne uzupełnienie dla dobrej klasy szczoteczki do zębów. W końcu główka szczoteczki nie jest w stanie sięgnąć wszędzie. Oclean W10 jest łatwy w życiu, oferuje 5 trybów pracy, a w zestawie znajdują się aż 4 wymienne dysze.Oclean W10 pracuje niemal bezszelestnie. Bateria zapewniająca aż 30-dniowy czas pracy na jednym ładowaniu oraz odczepiany zbiorniczek na wodę o pojemności 200 ml pozwalają zapomnieć o konieczności regularnego "serwisowania" sprzętu. Oclean W10 jest urządzeniem kompaktowym, dzięki czemu można zabierać go ze sobą na wyjazdy świąteczne, wakacyjne i służbowe.Cena Oclean W10 w promocji to ok. 181 złotych Czy korzystając ze szczoteczek do zębów stosowałeś do tej pory specjalne nakładki, mające zapobiec osiadaniu baterii? Będziesz mógł o nich zapomnieć dzięki sterylizatorowi na szczoteczki Oclean S1, stylizowanemu na... retro lampę. Wystarczy włożyć doń szczoteczkę, aby światło UV pozbyło się z główki nawet 99% bakterii.W jednym sterylizatorze da się przechowywać nawet 5 szczoteczek. Trzy z nich umieszczone na odpowiednich pozycjach będą regularnie sterylizowane przez 2 minuty co 6 godzin, ale użytkownik może aktywować funkcję sterylizacji manualnie. To gadżet przydatny szczególnie w sezonie gryp i przeziębień.Cena Oclean S1 w promocji to ok. 62 złote Wszystkie osoby, które zakupią szczoteczkę Oclean X Pro pomiędzy 11 i 13 listopada mają szansę wygrać odkurzacz Xiaomi G9 Vacuum. Pierwszych 50 nabywców Oclean X Pro otrzyma sprzęt za darmo.Dla osób zamawiających szczoteczki z dostawą z polski czeka także specjalny kupon, obniżający cenę zamówień o kwotę. Czy to wszystko? Nie!Nagradzani mają być też konsumenci korzystający z płatności BLIK oraz kart płatniczych Mastercard. W przypadku BLIK kwoty transakcji dokonywanych 11 listopada punktualnie o godz. 9:00 oraz 12 listopada punktualnie o godz. 21:00 będą niższe o 40 złotych. W przypadku płatności Mastercard naliczona zostanie zniżka w wysokości 20 złotych o godz. 21:00, 11 listopada.