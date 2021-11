Koniec przegrzewaniem się smartfonów. Xiaomi prezentuje Loop LiquidCool

Zaawansowane chłodzenie cieczą w miniaturowej wersji.

Inspiracją były systemy lotnicze

Mocne nagrzewanie się podzespołów i throttling to od dłuższego czasu zmora flagowych smartfonów. Producenci próbują rozwiązać ten problem różnymi metodami, jednak dotychczas żadna nie okazała się być optymalnym połączeniem efektywności i praktyczności. Jeśli chodzi o wydajność, najbliżej ideału są te urządzenia, które są chłodzone przy pomocy wbudowanego wentylatora, tak jak na przykład. Ich problem to jednak konieczność pozostawienia otworów w obudowie, która z kolei wyklucza odporność urządzenia na wodę.Z drugiej strony, dosyć powszechne jest ostatnio stosowanie chłodzenia cieczą, co pozwala na odpowiednie uszczelnienie konstrukcji, ale często nie jest na tyle wydajne, aby całkowicie zapobiec wyczuwalnemu nagrzewaniu się podzespołów i obudowy.Inżynierowie Xiaomi postanowili rozwiązać ten problem i opracowali system Loop LiquidCool, który właśnie został zaprezentowany. Technologia ma być skuteczniejsza od wszystkich, obecnych aktualnie na rynku, a przy tym pozwoli na stosowanie jej w dowolnym typie obudowy.Jak chwali się producent, tworząc nowy system chłodzenia wzorowano się na technologiach używanych w samolotach. Wykorzystując efekt kapilarny, czyli w uproszczeniu właściwości parującej wody, opracowano metodę, która podobno odprowadza ciepło dwa razy lepiej, niż ta, stosowana w ostatnich flagowcach.Loop LiquidCool składa się z parownika, skraplacza, komory napełniania i systemu rurek z gazem/cieczą. Tam, gdzie produkowane jest najwięcej ciepła, znajduje się parownik z cieczą, która paruje pod wpływem wysokiej temperatury. Powstały gaz jest następnie odprowadzany przewodami do skraplacza, gdzie ponownie zamienia się w ciecz. Ciecz jest wchłaniana i zbierana przez włókna w komorze napełniania, a następnie wraca do parownika. Wyjątkowość nowego systemu polega na zastosowaniu kanałów przepływu w nietypowym kształcie i zaworze Tesli w komorze uzupełniania. Zapobiega to mieszaniu się cieczy z gazem i ciepła z zimnem, jak ma to miejsce w prostszych układach.Skuteczność Loop LiquidCool sprawdzono na smartfonie Xiaomi MIX 4. Podczas 30-minutowego testu, system utrzymywał urządzenie stale poniżej temperatury 47,7 stopnia Celsjusza, a procesor był o 8,6 stopni chłodniejszy niż w oryginalnej wersji ze standardowym chłodzeniem.Nowa technologia chłodzenia najprawdopodobniej zadebiutuje w, którego premiera planowana jest na końcówkę tego roku.Źródło: Xiaomi / fot. tyt. Xiaomi