Wyprzedaż Tronsmart - sprzęt audio w wyśmienitych cenach

Słuchawki TWS i głośniki w promocji.

Słuchawki Tronsmart Onyx Prime będziemy mieli okazję nabyć za ok. 192 zł ($47.99) Kolejnym towarem w promocji są słuchawki. Sprzęt ten pochwalić się może aktywną hybrydową redukcją szumów, która oferuje wyciszenie do 35 dB. Słuchawki oferują 3 tryby redukcji hałasu – cVc 8.0 kompletnie odcina nas od świata zewnętrznego i pozwala wsłuchać się w muzykę, ANC off odcina tylko hałas natomiast tryb ambientowy wzmacnia dźwięki z otoczenia byśmy mogli bezpiecznie biegać lub jeździć na rowerze podczas korzystania ze sprzętu.Apollo Air będzie dostępny za ok. 145 zł ($36.19) Gracze znajdą także coś dla siebie podczas tej wyprzedaży. Słuchawkipowstały właśnie z myślą o nich. Oferują one tryb gamingowy z ultra niskim opóźnieniem i dźwięk surround, który pozwoli nam precyzyjnie określić z której strony nadciąga wróg.Słuchawki sprawdzą się w grach takich jak PUBG, CoD albo Fortnite. Tronsmart Battle kupimy za ok. 92 zł ($22.99) Następne na liście przecen są słuchawki. Zestaw został zaprojektowany z myślą o bardziej ergonomicznej konstrukcji, aby noszenie go było maksymalnie wygodne. Producent wyposażył słuchawki w zaawansowany system czterech mikrofonów, powiększone przetworniki 13 mm, układ Qualcomm QCC3020 wspierający aptX i łączność Bluetooth 5.0.Za Tronsmart Onyx Ace zapłacimy ok. 101 zł ($25.19) Ostatnią propozycją dzisiaj jest głośnik. Urządzenie możemy sparować z telefonem w wygodny sposób za pomocą NFC, a pojemna bateria 10400 mAh zapewnia aż do 10 godzin słuchania muzyki. Producent przygotował też trzy tryby equilizera, między którymi przełączamy się za pomocą przycisku. Dostępne są następujące ustawienia - głęboki bass (domyślny), wokal i 3D. Możemy także sparować dwa głośniki by uzyskać dźwięk 3D stereo o mocy 120W.Głośnik Tronsmart Mega Pro kupimy za ok. 335 zł ($83.99) Więcej promocji na sprzęt Tronsmarta w dniach 11 – 12 listopada znajdziemy w ich oficjalnym sklepie na platformie AliExpress.Partnerem artykułu jest firma Tronsmart