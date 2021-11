Te gry nie działają na nowych procesorach Intel 12. generacji. Lista jest długa

Kłopoty w Windows 10 i Windows 11.

Które gry nie działają na procesorach Intel 12. generacji?

Gry, które nie działają na układach Intel Core 12. generacji w Windows 11:

Assassin’s Creed: Valhalla

Far Cry Primal

Fernbus Simulator

For Honor

Lost in Random

Madden 22

Maneater

Need for Speed – Hot Pursuit Remastered

Sea of Solitude

Star Wars Jedi Fallen Order

Tourist Bus Simulator

Anthem

Bravely Default 2

Fishing Sim World

Football Manager 2019

Football Manager Touch 2019

Football Manager 2020

Football Manager Touch 2020

Legend of Mana

Mortal Kombat 11

Tony Hawks Pro Skater 1 and 2

Warhammer I

Gry, które nie działają na układach Intel Core 12. generacji w Windows 10:

Ace Combat 7

Assassins Creed Odyssey

Assassins Creed Origins

Code Vein

eFootball 2021

F1 2019

Far Cry New Dawn

FIFA 19

FIFA 20

Football Manager 2021

Football Manager Touch 2021

Ghost Recon Breakpoint

Ghost Recon Wildlands

Immortals Fenyx Rising

Just Cause 4

Life is Strange 2

Madden 21

Monopoly Plus

Need For Speed Heat

Scott Pilgrim vs The World

Shadow of the Tomb Raider

Shinobi Striker

Soulcalibur VI

Starlink

Team Sonic Racing

Total War Saga - Three Kingdoms

Train Sim World

Train Sim World 2

Wolfenstein Youngblood

Jak uniknąć problemu?

Zgodnie z naszymi ostrzeżeniami z połowy października, stało się. Niektóre gry nie działają na procesorach Intel Alder Lake . Wcale nie chodzi o bardzo stare tytuły, a lista jest obszerna i obfitująca we wciąż popularne produkcje. Istnieje sposób na obejście problemów, ale trudno go nazwać satysfakcjonującym.Najnowsze układy popularnego producenta na tyle odbiegają swoją architekturą od dotychczasowych rozwiązań, że niektóre gry z zabezpieczeniami DRM nie chcą się na nich uruchamiać. Wybrane tytuły otrzymały stosowne łatki, do innych nadal są opracowywane.Poniższe gry nie działają, ale mają w niedalekiej przyszłości otrzymać poprawkę, pozwalającą im na działanie:Wszystkie wcześniej wymienione tytuły oraz:Jak podaje Intel, oprogramowanie DRM może błędnie zakładać, że rdzenie Efficient (E-Cores) są zupełnie innym systemem niż inne rdzenie procesora Alder Lake - rdzenie Performance (P-Cores). W ten sposób uniemożliwiając pomyślne uruchomienie gry. Firma podaje obejście problemu, które... cóż, nie brzmi zachęcająco.Jednym ze sposobów na obejście kłopotów jest wyłączenie E-Cores. Oczywiście wiąże się to ze spadkiem wydajności działania komputera. Można to zrobić w BIOS-ie poprzez włączenie Legacy Game Compatibility Mode. Następnie przed włączeniem gry należy wcisnąć klawisz Scroll Lock na klawiaturze, włączyć grę, a następnie wyłączyć Scroll Lock po wyłączeniu gry.Źródło: Intel