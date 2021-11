To już się dzieje. Przestępcy ukradli ciężarówkę z kartami graficznymi

Kradzież kart na wagę złota.

Karty EVGA RTX 3000 skradzione w napadzie na ciężarówkę

Kiedyś w filmach sensacyjnych przedstawiano zuchwałe napady na konwoje z pieniędzmi. Rzeczywistość wyprzedziła pomysły reżyserów kina akcji. Wygląda na to, że przestępcy zaczęli kraść ciężarówki wypełnione po brzegi kartami graficznymi - nagłośniono właśnie jeden z takich przypadków. W dobie niewielkiej dostępności układów oraz wciąż rekordowych ich cen...Ceny kart graficznych NVIDIA RTX 3000 szaleją i są bardzo odległe od cen sugerowanych. W tym kontekście nikogo nie powinno dziwić to, że konstrukcje z serii RTX 3000 stają się kuszącym łupem dla przestępców. Jedna z partii kart EVGA GeForce RTX z serii 3000 została skradziona z ciężarówki zmierzającej do centrum dystrybucyjnego.Napad, który miał miejsce 29 października, został ujawniony przez Product Managera EVGA, Jacoba Freemana, na forum firmy. Freeman nie ujawnił zbyt wielu szczegółów na temat przestępstwa, prawdopodobnie dlatego, że dochodzenie wciąż jest w toku. Mężczyzna potwierdził jednak, iż ciężarówka była w drodze z San Francisco do centrum dystrybucji EVGA w Południowej Kalifornii.