Chłodzenia procesorów od SilentiumPC zgodne z Intel Core 12 gen Alder Lake-S

Cała gama układów chłodzenia SilentiumPC gotowana na nowe procesory Intela

Już dziś możecie zapoznać się z pochodzącymi z całego świata pierwszymi niezależnymi kompleksowymi testami procesorów z rodziny Intel Core 12 gen Alder Lake-S. Jeśli chcecie się w nie zaopatrzyć (co będzie nie lada wyzwaniem z powodu organicznych dostaw), to przyda się też dobre chłodzenie CPU. SilentiumPC właśnie zapowiedział zestawy montażowe dla swoich obecnych modeli, ale część z nich jest już od razu kompatybilna z podstawką LGA1700.I nie jest to tylko formalne potwierdzenie zgodności jak przy całej rodzinie podstawek LGA115x i LGA1200. Z racji zmiany wielkości i kształtu procesora, otwory do mocowania są inaczej rozmieszczone. Rodzina, w której skład wchodzi Fera 5, Fera 5 Dual isą już fabrycznie zaopatrzone w zestawy montażowe zgodne z nowymi płytami głównymi i procesorami Intel Core 12 gen Alder Lake-S. Tak, już kilka miesięcy temu SilentiumPC wypuścił do sklepów tak nowoczesny produkt, ale wtedy jeszcze nie chwalił się kompatybilnością z nadchodzącymi CPU.