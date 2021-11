x-kom wypożyczy zastępczy laptop na czas naprawy twojego komputera

Komputer w serwisie i nie możesz pracować, uczyć się i relaksować? Wypożycz laptopa z x-komu

Laptop nagle się kompletnie zepsuł lub wymaga pomniejszej naprawy? Może się zdarzyć i najlepszym modelom, nic nie jest perfekcyjne i wieczne. Na szczęście jeśli dany komputer nie był kupowany wiele lat temu, to pewnie można odesłać go jeszcze do sklepu w ramach nieodpłatnej naprawy (oczywiście poza uszkodzeniami mechanicznymi i innymi włączeniami gwarancji oraz rękojmi). Tylko zostajemy wtedy bez laptopa na czas serwisu, co może okazać się dużym problemem.Nie każdy ma kilka komputerów w domu. A nawet jeśli, to obecne czasy związane z możliwością pracy i nauki zdalnej wymagają obecności większej liczby gotowych do pracy urządzeń. Można się też zwrócić do rodziny lub znajomych, ale oni także nie muszą dysponować wolnym działającym komputerem. Jeśli tylko nasz uszkodzony sprzęt był kupowany w x-komie, to sklep właśnie udostępnił usługę, która może uratować nas w takiej sytuacji.