Ten dysk pomieści nawet 500 TB danych. Jak to możliwe?

Naukowcy stworzyli nowy rodzaj pamięci.





5D - czym jest “dysk optyczny”?





fot. University of Southampton

Technologia związana z dyskami twardymi nie zmieniła się od dłuższego czasu. Na rynku znajdziemy różne konstrukcje, które dopasowane są do naszych wymagań pod kątem pojemności i prędkości transferu. Naukowcy z University of Southampton postanowili pójść o krok dalej i przy wykorzystaniu szybkich laserów eksperymentowali z nową technologią przechowywania danych określaną jako “5D”.Okazuje się, że na szklanym dysku o rozmiarze płyty CD można zmieścić nawet… 500 TB danych.Dzięki pamięci optycznej 5D, każdy plik na dysku składa się z trzech warstw kropek w nanoskali. Rozmiar, orientacja i ułożenie tych kropek w trzech standardowych wymiarach przekłada się na zwiększenie gęstości samej pamięci. To nie pierwszy raz, kiedy inżynierowie i naukowcy eksperymentują z pamięciami optycznymi 5D. Do tej pory największą przeszkodą w ich szerszym zastosowaniu była niska prędkość zapisu, co oczywiście przekłada się na małą praktyczność w codziennym zastosowaniu.Jest jednak pewien plus. Pomimo niskiej prędkości zapisu, dysk optyczny 5D posiada bardzo dobre właściwości związane z przechowywaniem danych. Konstrukcja jest w stanie wytrzymać do 1000 stopni Celsjusza i przetrwać 13,8 miliarda lat w temperaturze pokojowej. I to wszystko bez degradacji danych znajdujących się bezpośrednio na nośniku!Korzystając z nowej technologii, zespół naukowców był w stanie bez problemu zapisać 5 GB danych tekstowych na płycie ze szkła krzemionkowego o wielkości klasycznej płyty CD. Przy gęstości zapisu oferowanej przez opisywaną płytkę, naukowcy mogliby zmieścić na niej do 500 TB danych. Gdyby chcieli to zrobić, to przy dostępnej prędkości transferu cały proces zająłby im około… 60 dni.Czas w tym wypadku może być ogromną przeszkodą, ale jeśli już uda się zapisać informacje na dysku optycznym 5D wtedy mamy pewność, że… przeżyją one nas wszystkich. I to dosłownie.Źródło: DPReview / fot. Optica